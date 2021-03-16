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رياضة

8 حالات إصابة بكورونا في صفوف المريخ.. والنادي السوداني يتهم سيمبا بالتلاعب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:37 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن نادي المريخ السوداني، أن نتائج الاختبار للكشف عن فيروس كورونا التي أُجريت للاعبيه، قد أثبتت وجود 8 إصابات بالمرض، قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

وبحسب نادي المريخ، فإن نتائج كل من عبدالرحمن كرنقو ، التاج يعقوب ، بخيت خميس ، رمضان عجب ، توني ، بكري المدينة ، سيف الدمازين ، عماد عبدالمنعم جاءت إيجابية.

وأشار النادي، إلى أنه قرر تقديم شكوى عاجلة للإتحاد الأفريقي يتهم نادي سيمبا بالتلاعب في النتائج الخاصة بمسحات كورونا.

وتنطلق مباراة سيمبا أمام المريخ في تمام الثالثة عصرًا، في المجموعة الأولى والتي تضم الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي.

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