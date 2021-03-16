ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مجلس النواب يوافق على مادة الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:07 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء،على نص المادة 2 من مشروع قانون الموارد المائية والري والتى نص على:
مادة (2)
تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الآتى:

1.مجرى نهر النيل وجسوره ، وبما في ذلك جميع الأراضي الواقعة بين الجسور، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها. 

2.المجارى المائية وجسورها ، وبما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .

3.مخرات السيول  ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة .

4.المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة .

5.حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكي وأي أحواض أخرى تحددها الوزارة.

6.الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التى تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعى للمياه الجوفية فيها.

7. الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض.

8. أراضى طرح النهر الواقعة داخل حدى حرم النهر.

9. منطقة الحظر للشواطئ البحرية وحسب الوارد بالمادتين 96، 97 من هذا القانون والأراضي المكتسبة نتيجة إقامة مشروعات ، ويُستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبرز مواده حظر إقامة منشآت في مخرات السيول .. البرلمان يناقش قانون الموارد المائية الأسبوع المقبل

الثلاثاء.. البرلمان يناقش قانون الموارد المائية.. ويكرس الاستفادة من مياه الأمطار والسيول ويحظر المحاصيل الشرهة

الرى: طرح قانون الموارد المائية الجديد أمام الجلسة العامة لـ النواب الأسبوع الحالى

حبس 6 أشهر و10 آلاف جنيه غرامة..عقوبة زراعة الأرز فى غير المساحات المقررة وزاريًا

ننشر تقرير زراعة النواب بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري

7 اشتراطات لمنع حدوث تعديات على مجرى النيل بقانون الري الجديد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

السعودية تبحث الجهود الإغاثية المبذولة لرفع معاناة الشعب اليمني

تشكيل الأهلى أمام فيتا كلوب .. مروان محسن ومحمد شريف يقودان الهجوم

المالية: احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي اعتبارا من يوليو المقبل

إصابة 22 شخصا في تصادم 3 سيارات بأسيوط

رسميا.. طرح الأسعار ومدة التقسيط بمبادرة إحلال السيارات.. تعرف عليها

مصدر دبلوماسي: استخراج وثيقة سفر لــ اللاعب مصطفى محمد ليلحق بالمنتخب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر .. أعراض كورونا طويلة الأمد

مشاحنات وتجاهل واعتذار.. 5 أسباب أدت لاشتعال الخلاف بين ميجان ماركل وكيت ميدلتون

دراسة تحذر من نزيف اللثة.. إشارة إلى مرض خطير