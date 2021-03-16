أسرار الحفاظ على الصحة والشباب .. نظام غذائي يمنع أمراض الشيخوخة

يتعرض الإنسان للاصابة بالعديد من الأمراض والمشكلات الصحية مع التقدم فى العمر وهو أمر طبيعي بسبب شيخوخة الخلايا ولكن مالايعلمه كثيرون أنهم يمكنهم التمتع بصحة جيدة و السيطرة على الوزن ، والحفاظ على قوة عظام ، والوقاية من أمراض القلب وغيرها الكثير من المشكلات الصحية وذلك فقط عند اختيار الغذاء بذكاء.





ووفقا لما ذكره موقع " webmd " فهناك مجموعة من أساسيات التغذية التى تساعد في تعزيز الكالسيوم وفيتامين د ، وهذا يعني ثلاث إلى أربع حصص 8 أونصات من منتجات الألبان قليلة الدسم كل يوم، إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز ، فتناول الجبن الصلب أو الزبادي أو الكفير و سمك السلمون المعلب بروكلي؛ والبقوليات كما يمكن تناول الأطعمة أو المشروبات ، مثل عصير البرتقال.





إذا قال الطبيب أنك لا تحصل على ما يكفي من الكالسيوم في نظامك الغذائي ، فقد يقترح عليك تناول مكملات تحتوي على 1000 إلى 1500 ملليجرام من المغذيات الاساسية للجسم.





احرص على تناول المزيد من الفاكهة والخضار والحبوب الكاملة والبقوليات، ستمنحك هذه الكثير من مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض، ركز على التنوع كل يوم ، بما في ذلك الخضار بألوان مختلفة.





احصل على ما يكفي من الألياف، ليس عليك أن تنظر بعيدًا، اليك بعض المصادر الجيدة للحصول عليها :





البقوليات

باستا القمح الكامل

الحبوب الكاملة والخبز

دقيق الشوفان

أرز بني

الفشار

فواكه وخضروات طازجة

تناول الفيتامينات اليومية، وسوف يملأ أي ثغرات في صورة التغذية الخاصة بك. لكن تأكد من أنها مصممة لفئتك العمرية، عندما يكون عمرك أكثر من 50 عامًا ، فأنت بحاجة إلى كمية أقل من الحديد مقارنة بالشابات.





تناول البروتينات الخالية من الدهون: جرب أطعمة مثل الدجاج منزوع الجلد والأسماك الدهنية مثل السلمون (مع دهون أوميجا 3) والبروتين النباتي ، بما في ذلك فول الصويا.





استمتع بوجبة نباتية عدة مرات في الأسبوع. تتميز الأنظمة الغذائية النباتية بالعديد من المزايا، إنها منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.





قلل من الملح. يرتبط الكثير من الملح بارتفاع ضغط الدم، تذكّر الإرشادات الغذائية لعام 2015 المنشورة مؤخرًا الجميع مرة أخرى بالحد من الملح إلى 2300 ملليجرام في اليوم.





اختر الدهون بحكمة: تجنب الدهون المشبعة والمتحولة وعادة تكون داخلة فى صناعة بعض الاطعمة مثل:

سمنة

عصا المارجرين

الأطعمة المصنعة

حلويات

دونات





توجد "الدهون الجيدة" في زيت الزيتون ، وبعض الزيوت النباتية الاخرى ولكن وليس كلها مثل زيت الكانولا ، هذا بالإضافة إلى بعض الأطعمة الاخرى ابرزها:





المكسرات والبذور

أفوكادو

أسماك المياه الباردة مثل السلمون والتونة



