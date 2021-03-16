رئيس جامعة الفيوم يفتتح المؤتمر العلمي التاسع لثقافة القرية

افتتح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لثقافة القرية (نحو رؤية للتنمية المستدامة لقرى الفيوم) والذي يستمر خلال الفترة من ١٦ - ١٨ مارس ٢٠٢١





بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د نيفين السواح عميد كلية الزراعة، وأمين المؤتمر، و جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، و حمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، و سماح كامل مدير عام قصر ثقافة الفيوم، وعدد من عمداء كليات جامعة الفيوم ومستشاري رئيس الجامعة ووكلاء الكليات، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، والسيد أمين عام الجامعة، وذلك بقصر ثقافة الفيوم .





أشار الدكتور أحمد جابر شديد رئيس المؤتمر أن افتتاح المؤتمر في هذا التوقيت يكتسب أهمية كبيرة، حيث يأتي تزامنا مع إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، وتنمية الريف المصري، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لفخافته على اهتمام القيادة السياسية في الوقت الراهن على الارتقاء بالقرى المصرية بتكلفة إجمالية لا تقل عن ٥٠٠ مليار جنية وخاصة شمول المبادرة لتوابع وقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، مضيفًا أن المؤتمر ياتي كذلك تزامنا مع احتفالات محافظة الفيوم بعيدها القومي.









كما أكد الدكتور احمد جابر شديد أن جامعة الفيوم تحرص كل الحرص على المساهمة في كافة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية التي من شأنها خدمة محافظة الفيوم وتهدف إلى تطوير ورفع المستوى المعيشي لمواطنيها.





كما صرح رئيس الجامعة أن جامعة الفيوم ستقوم مباشرة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول على تنظيم معرض لأهم المشغولات اليدوية والمنتجات التي تتميز بها محافظة الفيوم تمهيدًا لإقامة معرض دائم لتلك المنتجات داخل جامعة الفيوم بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة القرية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.





وأضافت الدكتورة نيفين السواح أن جامعة الفيوم تشارك في تنظيم فعاليات المؤتمر بالتعاون مع قصر ثقافة الفيوم والهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث يشارك عدد من باحثي جامعة الفيوم بمجموعة من الأوراق البحثية ذات الصلة، وهي أبحاث واقعية قابلة للتطبيق، تتوافق مع مبادرة تنمية الريف المصري، مضيفة أن الجلسات البحثية سيتم مناقشتها في عدد من قرى محافظة الفيوم تشمل دسيا والنزلة ومطول.





أشاد حمدي سعيد بالدور الأكاديمي والمجتمعي الكبير لجامعة الفيوم، بالإضافة إلى مجهوداتها في تنظيم فعاليات وجلسات المؤتمر، وحرصها على التعاون المثمر مع وزارة الثقافة والإدارة العامة لثقافة القرية، مؤكدًا أن القرية المصرية في الوقت الحالي تلقى اهتمامًا بالغًا من القيادة السياسية، للارتقاء بكافة مناحي الحياة بها، متابعًا أن الاهتمام بالقضايا الثقافية والفنية يجب أن يتواكب مع تطوير البنية التحتية بتلك القرى وذلك لتحقيق أهداف التنمية.





وعلى هامش المؤتمر قام أ.د أحمد جابر شديد بافتتاح وتفقد معرض المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (صنايعية مصر) والذي ضم أعمال رسم على أطباق البورسلين، ورسم تمبرا على الخشب، وأشغال لزق قشرة والتي نفذها فنانون تابعون لقصر ثقافة الفيوم ، كما ضم المعرض مشغولات يدوية لمنتجات النسيج والخرز وإكسسوارات وتصنيع غذائي.



