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توك شو

بعد تعليق دول أوروبية التطعيم.. موقف مصر من لقاحات كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:48 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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عادل نصار
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحة، موقف مصر من لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتي علقت دول أوروبية العمل ببعضها. 


وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل اللقاحات في مرحلة تجارب ومسجلة تسجيل طوارئ ولم تسجل بصورة نهائية. 


وأكد مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحة، أن هناك ما يعرف باليقظة الدوائية وكثير من دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها ألمانيا علقتها بعد آثار جانبية متوقعة للقاحات. 


وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحة، إلى أنه لم يثبت بعد أن اللقاحات آمنة أو غير آمنه، مؤكدا أن مصر تتابع الأمر بدقة فيما يخص لقاحات كورونا.
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