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أحمد موسى يكشف خطورة الصراع الأمريكي الصيني على قيادة العالم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:52 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، ان العالم كله يواجه تهديدات وتكتلات البعض ضد الآخر؛ موضحا أن هناك اتفاقا امريكيا يابانيا لمواجهة التحديات الصينية. 


وأشار موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ان الصراع الأمريكي الصيني أصبح في العلن، لافتا الى أن أمريكا تقف بجوار اليابان لمواجهة الصين.


وأكد أن الصراع على القوة بين أمريكا والصين وروسيا وكوريا الشمالية؛ وربما يستمر الى ان يصل لمنطقة الشرق الأوسط.


اتفقت أمريكا واليابان، اليوم الثلاثاء، على اعتبار سياسات الصين تهديدا لأمن شرق آسيا.


جاءت ذلك خلال أول اجتماع لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع نظيريهما اليابانيين في طوكيو.


وتم خلال المباحثات التأكيد على التحالف بين الولايات المتحدة واليابان في مواجهة النفوذ المتزايد للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ واعتبار سياسات الصين تهديدا لأمن شرق آسيا.


ودعا وزير الخارجية الأمريكي لعلاقات اقتصادية وأمنية أوثق مع اليابان، في حين يسعى مع وزير الدفاع لويد أوستن للاستفادة من أول رحلة خارجية لهما في تعزيز التحالفات الآسيوية في مواجهة سياسات الصين.
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