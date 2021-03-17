التهاب السحايا عند الرضع .. وكيف ينتقل وطرق شفائه

يعد التهاب السحايا عند الرضع هو التهاب الأغشية (السحايا) المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، و يحفز التورم من التهاب السحايا، أغلب حالات التهاب السحايا في الولايات المتحدة تنتج عن عدوى فيروسية، ولكن العدوى البكتيرية والطفيلية والفطرية هي مسببات أخرى.





بعض حالات التهاب السحايا عند الرضع تتحسن دون علاج في غضون عدة أسابيع. حالات أخرى يمكن أن تكون مهددة للحياة وتتطلب علاجًا طارئًا بالمضادات الحيوية؛ حيث يمكن علاج التهاب السحايا البكتيري المبكر ان يمنع المضاعفات الخطيرة.





هل يمكن الشفاء من التهاب السحايا عند الأطفال





يعتمد الشفاء من التهاب السحايا عند الأطفال عند الأطفال بحسب أنواعها، وقد يستطيع طبيب الأطفال تشخيص الإصابة بالتهاب السحايا بناءً على التاريخ الطبي والفحص البدني واختبارات تشخيصية محدَّدة، وقد يتحقق طبيبكَ أثناء الاختبار من علامات الإصابة في المنطقة حول الرأس والأذن والحلق ومن الجلد على طول العمود الفقري. ويجب معالجة التهاب السحايا البكتيري الحاد في الحال باستخدام المضادات الحيوية عن طريق الوريد وأحيانًا الكورتيكوستيرويدات. إذ يساعد ذلك على ضمان التعافي وتقليل خطر الإصابة بالمضاعفات، مثل تورم الدماغ، والنوبات. يعتمد نوع المضادات الحيوية أو مجموعاتها على نوع البكتيريا التي تسبب العدوى. قد يوصي طبيبك بتناول مضاد حيوي واسع المفعول حتى يمكنه تحديد السبب الأساسي في الإصابة بالتهاب السحايا. أما عن التهاب السحايا الفيروسي لا يمكن للمضادات الحيوية علاج التهاب السحايا الفيروسي وتتحسن معظم الحالات من تلقاء نفسها خلال عدة أسابيع، وعادة ما يتضمن علاج الحالات المتوسطة لالتهاب السحايا الفيروسي ما يلي: الراحة في الفراش شرب الكثير من السوائل تناول أدوية الألم التي تصرف دون وصفة طبية للمساعدة على خفض الحمى والتخفيف من آلام الجسم قد يصف الطبيب الكورتيكوستيرويدات لخفض الورم في الدماغ ودواء مضاد للتشنجات للسيطرة على النوبات. إذا تسبب فيروس الهربس في الإصابة بالتهاب السحايا، فإن الدواء المضاد للفيروسات متاح. وإذا لم يَكُنْ سبب التهاب السحايا غير واضح، فقد يبدأ الطبيب العلاج بمضادات الفيروسات والمضادات الحيوية عندما يُعرَف السبب؛ حيث تُعالِج الأدوية المضادة للفطريات التهاب السحايا الفطري، ويُمكِن أن تُعالِج مجموعة من مضادات حيوية معيَّنة التهاب السحايا السُّلي. يُمكِن أن تُرفَص هذه الأدوية؛ لأن الآثار الجانبية لها خطيرة حتى يُؤكِّد الاختبار أن السبب كان فطريًّا. قد يُعالَج التهاب السحايا غير المعدي الناتج كردِّ فعل تحسُّسي أو أمراض المناعة الذاتية باستخدام الكورتيكوستيرويدات. لا نحتاج العلاج في بعض الحالات؛ لأنَّ الحالة يُمكِن أن تُشفَى ذاتيًّا. يتطلَّب السرطان المصاحب لالتهاب السحايا علاجًا خاصًّا بالسرطان. إقرأ ايضا | احمي نفسك.. خطوات للوقاية من مرض التهاب السحايا

التهاب السحايا عند الأطفال





يعد التهاب السحايا عند الأطفال هو التهاب الأغشية (السحايا) المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، و يحفز التورم من التهاب السحايا، أغلب حالات التهاب السحايا في الولايات المتحدة تنتج عن عدوى فيروسية، ولكن العدوى البكتيرية والطفيلية والفطرية هي مسببات أخرى.

وبعض حالات التهاب السحايا عند الاطفال تتحسن دون علاج في غضون عدة أسابيع. حالات أخرى يمكن أن تكون مهددة للحياة وتتطلب علاجًا طارئًا بالمضادات الحيوية؛ حيث يمكن علاج التهاب السحايا البكتيري المبكر ان يمنع المضاعفات الخطيرة.





وتتشابه أعراض التهاب السحايا عند الأطفال المبكرة مع أعراض الإنفلونزا، قد تتطور الأعراض على مدار عدة ساعات أو بضعة أيام، وتتضمن العلامات والأعراض المحتملة في الأطفال الذين تجاوز عمرهم العامين، وتشمل :

حمى شديدة مفاجئة تيبس الرقبة صداعًا شديدًا يبدو مختلفًا عن الصداع العادي صداعًا مصحوبًا بالغثيان أو القيء الارتباك أو صعوبة التركيز النوبات النعاس أو صعوبة الاستيقاظ حساسية للضوء فقدان الشهية والعطش الطفح الجلدي (في بعض الأحيان، مثل التهاب السحايا بالمكورات السحائية)





مضاد حيوي لعلاج التهاب السحايا





يعتمد صرف مضاد حيوي لعلاج التهاب السحايا بناءً على تشخيص الطبيب والتاريخ الطبي والفحص البدني واختبارات تشخيصية محدَّدة، وقد يتحقق طبيبكَ أثناء الاختبار من علامات الإصابة في المنطقة حول الرأس والأذن والحلق ومن الجلد على طول العمود الفقري. ويجب صرف مضاد حيوي لعلاج التهاب السحايا البكتيري الحاد في الحال باستخدام المضادات الحيوية عن طريق الوريد وأحيانًا الكورتيكوستيرويدات، وإذ يساعد ذلك على ضمان التعافي وتقليل خطر الإصابة بالمضاعفات، مثل تورم الدماغ، والنوبات. يعتمد استخدام حيوي لعلاج التهاب السحايا أو مجموعاتها على نوع البكتيريا التي تسبب العدوى. قد يوصي طبيبك بتناول مضاد حيوي واسع المفعول حتى يمكنه تحديد السبب الأساسي في الإصابة بالتهاب السحايا. أما عن التهاب السحايا الفيروسي لا يمكن للمضادات الحيوية علاج التهاب السحايا الفيروسي وتتحسن معظم الحالات من تلقاء نفسها خلال عدة أسابيع، وعادة ما يتضمن علاج الحالات المتوسطة لالتهاب السحايا الفيروسي ما يلي: الراحة في الفراش شرب الكثير من السوائل تناول أدوية الألم التي تصرف دون وصفة طبية للمساعدة على خفض الحمى والتخفيف من آلام الجسم قد يصف الطبيب الكورتيكوستيرويدات لخفض الورم في الدماغ ودواء مضاد للتشنجات للسيطرة على النوبات. إذا تسبب فيروس الهربس في الإصابة بالتهاب السحايا، فإن الدواء المضاد للفيروسات متاح. وإذا لم يَكُنْ سبب التهاب السحايا غير واضح، فقد يبدأ الطبيب العلاج بمضادات الفيروسات والمضادات الحيوية عندما يُعرَف السبب؛ حيث تُعالِج الأدوية المضادة للفطريات التهاب السحايا الفطري، ويُمكِن أن تُعالِج مجموعة من مضادات حيوية معيَّنة التهاب السحايا السُّلي. يُمكِن أن تُرفَص هذه الأدوية؛ لأن الآثار الجانبية لها خطيرة حتى يُؤكِّد الاختبار أن السبب كان فطريًّا. قد يُعالَج التهاب السحايا غير المعدي الناتج كردِّ فعل تحسُّسي أو أمراض المناعة الذاتية باستخدام الكورتيكوستيرويدات. لا نحتاج العلاج في بعض الحالات؛ لأنَّ الحالة يُمكِن أن تُشفَى ذاتيًّا. يتطلَّب السرطان المصاحب لالتهاب السحايا علاجًا خاصًّا بالسرطان.

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كيف ينتقل مرض السحايا





وبالنسبة لـ كيف ينتقل مرض ، والتي تنتج عن التفاعلات الكيميائية، والحساسية تجاه الأدوية، وبعض أنواع السرطان وأمراض الحوض، مثل الساركويد. السحايا فسوف نتطرق إلى أسباب حدوث العدوى



وهناك العديد من عوامل الخطر التي ترد علي كيف ينتقل مرض السحايا الذي يتسبب في التهاب الأغشية (السحايا) المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، و يحفز التورم من التهاب السحايا، أغلب حالات التهاب السحايا في الولايات المتحدة تنتج عن عدوى فيروسية.

ولكن العدوى البكتيرية والطفيلية والفطرية لها العديد من المسببات الأخرى، وتشمل ما يلي:

1- تفويت تلقِّي اللقاحات: مرض السحايا إذا لم تكمل جدول اللقاحات المُوصى به في مرحلة الطفولة أو البلوغ. يزداد خطر الإصابة

2- العمر: وتحدُث معظم حالات التهاب السحايا الفيروسي في الأطفال الأصغر من سن 5 سنوات، ويشيع التهاب السحايا البكتيري في الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة.

3- العيش في بيئة مجتمعية: ويُعد طلاب الجامعات الذين يعيشون في المساكن الجامعية، والعاملون في القواعد العسكرية، والأطفال في المدارس الداخلية ومرافق رعاية الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتهاب السحايا بالمكورات السحائية، وقد يرجع هذا إلى انتقال البكتيريا عن طريق التنفُّس، وانتشارها بسرعة خلال التجمُّعات الكبيرة.

4- الحمل: ويزيد الحمل من خطر الإصابة بمرض اللستيريات، وهي عدوى تسبِّبها بكتيريا الليستيريا، والتي قد تسبِّب أيضًا التهاب السحايا. ويزيد مرض الليستريات من خطر الإجهاض، ووفاة الأجنة، والولادة المبكرة.

5- ضعف الجهاز المناعي: كما يجعلك الإيدز، وإدمان المشروبات الكحولية، ومرض السُّكَّري، واستخدام الأدوية المثبِّطة للمناعة وغيرها من العوامل التي تؤثر على جهازك المناعي أكثر عرضة للإصابة بالتهاب السحايا.

يزيد استئصال طحالك من خطر الإصابة كذلك، وينبغي أن يتلقى الأشخاص الذين خضعوا لاستئصال الطحال لقاحات للحَد من هذا الخطر.





الشفاء التام من التهاب السحايا عند الأطفال





يعتمد الشفاء التام من التهاب السحايا عند الأطفال بحسب أنواعها، وقد يستطيع طبيب الأطفال تشخيص الإصابة بالتهاب السحايا بناءً على التاريخ الطبي والفحص البدني واختبارات تشخيصية محدَّدة، وقد يتحقق طبيبكَ أثناء الاختبار من علامات الإصابة في المنطقة حول الرأس والأذن والحلق ومن الجلد على طول العمود الفقري. ويمكن الشفاء التام من التهاب السحايا عند الأطفال البكتيري الحاد في الحال باستخدام المضادات الحيوية عن طريق الوريد وأحيانًا الكورتيكوستيرويدات. إذ يساعد ذلك على ضمان التعافي وتقليل خطر الإصابة بالمضاعفات، مثل تورم الدماغ، والنوبات. يعتمد نوع المضادات الحيوية أو مجموعاتها على نوع البكتيريا التي تسبب العدوى. قد يوصي طبيبك بتناول مضاد حيوي واسع المفعول حتى يمكنه تحديد السبب الأساسي في الإصابة بالتهاب السحايا. أما عن الشفاء التام من التهاب السحايا عند الأطفال الفيروسي لا يمكن للمضادات الحيوية علاج التهاب السحايا الفيروسي وتتحسن معظم الحالات من تلقاء نفسها خلال عدة أسابيع، وعادة ما يتضمن علاج الحالات المتوسطة لالتهاب السحايا الفيروسي ما يلي: الراحة في الفراش شرب الكثير من السوائل تناول أدوية الألم التي تصرف دون وصفة طبية للمساعدة على خفض الحمى والتخفيف من آلام الجسم قد يصف الطبيب الكورتيكوستيرويدات لخفض الورم في الدماغ ودواء مضاد للتشنجات للسيطرة على النوبات. إذا تسبب فيروس الهربس في الإصابة بالتهاب السحايا، فإن الدواء المضاد للفيروسات متاح. وإذا لم يَكُنْ سبب التهاب السحايا غير واضح، فقد يبدأ الطبيب العلاج بمضادات الفيروسات والمضادات الحيوية عندما يُعرَف السبب؛ حيث تُعالِج الأدوية المضادة للفطريات التهاب السحايا الفطري، ويُمكِن أن تُعالِج مجموعة من مضادات حيوية معيَّنة التهاب السحايا السُّلي. يُمكِن أن تُرفَص هذه الأدوية؛ لأن الآثار الجانبية لها خطيرة حتى يُؤكِّد الاختبار أن السبب كان فطريًّا. قد يُعالَج التهاب السحايا غير المعدي الناتج كردِّ فعل تحسُّسي أو أمراض المناعة الذاتية باستخدام الكورتيكوستيرويدات. لا نحتاج العلاج في بعض الحالات؛ لأنَّ الحالة يُمكِن أن تُشفَى ذاتيًّا. يتطلَّب السرطان المصاحب لالتهاب السحايا علاجًا خاصًّا بالسرطان.

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التهاب السحايا الفيروسي





وعندما يبدأ التهاب السحايا الفيروسي في الإصابة فإنه خفيفًا غالبًا، ويُشفى تلقائيًا دون تدخل طبي. تكون معظم الحالات في الولايات المتحدة نتيجة للإصابة بمجموعة من الفيروسات التي تعرف باسم الفيروس المعوي.

التهاب السحايا الفيروسي في أواخر فصل الصيف وفي أول الخريف، ويمكن أن تسبب فيروسات مثل فيروس الحلأ البسيط، وفيروس نقص المناعة البشري، والنكاف، وفيروس غرب النيل وغيرهم أن تسبب التهاب السحايا الفيروسي. وينتشر





الفيروسي أن تكون شديدة. وكلمّا طالت فترة إصابتك أو إصابة طفلك بالمرض من دون الخضوع للعلاج، زاد خطر التعرض للإصابة بنوبات، ضرر عصبي دائم، بما في ذلك: ويمكن مضاعفات التهاب السحايا ضرر

فقدان السمع صعوبة الذاكرة الإعاقات المتعلقة بالتعلم تلف الدماغ مشكلات المشي النوبات الفشل الكلوي صدمة الوفاة



بالخضوع للعلاج الفوري، يمكن حتى لمرضى التهاب السحايا الفيروسي الشديد الشفاء جيدًا؛ حيث يمكن علاج التهاب السحايا البكتيري المبكر ان يمنع المضاعفات الخطيرة.



