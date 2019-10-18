الالتهاب السحائى.. الجرثومي الأكثر عدوانية .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة .. احترس من ظهور هذه البقعة..طرق تقوية المناعة ضد المرض ..5 نصائح ضرورية لوقاية الأطفال والطلاب

التهاب السحائى أسباب صادمة للأصابة وهؤلاء أكثر عرضة للأصابة

معدية وغير معدية ..تعرفى أكثر أنواع إلتهاب السحائى شيوعا

احترس.. ظهور هذه البقعة دليل على الإصابة بـ التهاب السحائي

للأمهات.. نصائح لحماية طفلك من خطر الالتهاب السحائي

تعرفى كيف يمكنك تقوية مناعة طفلك لتحميه من خطر الالتهاب السحائي

ألتهاب السحائى وأنواعه

المضادات الحيوية والتطعيمات





يحتاج المراهقين للتطعيم فى العمر ما بين 11 و 15 سنة و سيحصل المراهق على جرعة إضافيه بعد سن 16 .

الوقاية من التهاب السحائى

التغذية ودورها فى الحماية من التهاب السحائى

التهاب السحائى يعد من ضمن الأمراض التى تنشر فى شتاء ويمكن من خلال اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية بجانب التغذية الصحية ومنح الطفل بعض الفيتامينات والنوم المنتظم جميعها عوامل تحمى طفلك من أمراض الشتاء والتهاب السحائى خاصة وأن الكثير من الأمهات يبحث عن كييفية حماية طفلها من التهاب السحائى وما هو السن المناسب للتطعيم قبل أن يصيب الاطفال أو البالغين-وفقا لموقع هيلث لاين من انواع التهاب السحائى هى التهاب السحائى الفيروسي هو أكثر أنواع التهاب السحايا شيوعًا خلال الصيف والخريف يمكن أن تسبب الفيروسات الأخرى التهاب السحائى. وتشمل هذه إنفلونزا ومرض الحصبة وفيروسات الهربس يذهب التهاب السحائى الفيروسي عادة دون علاج. ومع ذلك ، بعض الأسباب تحتاج إلى علاج.-التهاب السحائى الجرثومي وهو معدي ويسببه عدوى من بعض البكتيريا تسبب التهاب في الدم، والتهاب القصبة الهوائية، التهاب النسيج الخلوي-التهاب السحائى الفطري و هو نوع نادر من التهاب السحائى. إنه ناتج عن الفطريات التي تصيب الجسم ثم تنتشر من مجرى الدم إلى عقلك أو الحبل الشوكي.وهناك نوع واحد نادر للغاية من التهاب السحائى الطفيلي ، هو التهاب السحايا الأميبي يمكن أن يتسبب الطفيل في تدمير أنسجة المخ وقد يتسبب في النهاية في حدوث الهلوسة والنوبات وأعراض خطيرة أخرى.أما عن التهاب السحائى غير المعدي فهو نوع من التهاب السحائى الناجم عن حالات أو علاجات طبية أخرى. وتشمل هذه:الذئبةإصابة في الرأسجراحة الدماغسرطانبعض الأدويةوفقا لموقع هيلث لاين كل نوع من أنواع التهاب السحائى له سبب مختلف بعض الشيء ، لكن في النهاية يصاب به الطفل أو البالغين بنفس الطريقة تنتشر بكتيريا أو فطر أو فيروس أو طفيل عبر مجرى الدم حتى يصل إلى الدماغ أو الحبل الشوكي. هناك ، يتم وضعه في البطانة أو السوائل حول أجزاء الجسم الحيوية هذه ويبدأ بالتطور إلى إصابة أكثر تقدمًا.وفقا لموقع هيلث لاين الاخبار الجيدة أن هناك طريقة لحماية المراهقين والاطفال من التهاب السحائى ومضاعفاته فعلى الرغم أنه لا يوجد لقاح واحد ضد التهاب السحائى يميل التهاب السحايا الجرثومي إلى أن يكون أكثر أنواع الخطورة حيث يسبب مضاعفات أكثر حدة وفي بعض الحالات الموت لذا يجب إبعاد الأطفال والمراهقين عن المناطق المزدحمه تماما و المصافحة بالتقبيل من المحيطين وغسل اليدين باستمرار بمضادات الفيروسات والمطهرات.ووفقا لموقع بولد سكاى لا يعني تخطي التطعيم ضد التهاب السحائى لدى المراهق بالضرورة إصابة ابنك المراهق بالعدوى لكن لقاحات التهاب السحايا هي أفضل خط دفاع ضد هذه العدوى التي تهدد الحياةوفقا لتقرير نشره الموقع يعد التهاب السحايا الجرثومي أكثر عدوانية وخطورة لذا يعد التطعيم هو أفضل طريقة لحماية المراهق من التهاب السحائى الجرثومي.ويتسال الكثريون عن جدوى المضادات الحيوية أكد التقرير أن المضادات الحيوية لا تعمل ضد التهاب السحائى الفيروسي، وتساعد الأدوية المضادة للفيروسات وعادة ما يتم علاج الشكل الفيروسي لالتهاب السحايا من خلال الراحة فى الفراش.يمكن استخدام مضادات الفطريات والمضادات الحيوية لأشكال أخرى أقل شيوعا من التهاب السحائى لكن يتم استخدامها عندما تنتشر العدوى بالفعل.حيل سريعه لكنها مفيدة يمكنها أن تقلل من فرص الإصابة به وتقليل خطر انتقال العدوى بين البالغين والكبار تجنب التهاب السحايا ويمكنك تقليل خطر الإصابة بالفيروسات والبكتيريا أو نشرها من خلال اتخاذ بعض الاحتياطات يقدمها موقع هيلث وبرايت سايد :- غسل البيدين بأستمرار بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية كاملة وشطفها جيدا.-غسل يديك قبل الأكل أو بعد استخدام المرحاض ، أو بعد تغيير الحفاضات ، أو بعد زيارة أى شخص مريض .-يجب عدم مشاركة تناول الطعام أو إستخدام أطباق الطعام- يجب تغطية أنفك وفمك عند السعال أو العطس.- يجب سؤال طبيبك عن التطعيمات قبل السفر إلى دول ذات معدلات إصابة مرتفع بالتهاب السحايا فإذا كانت لديك علامات التهاب السحايا ، فاطلب الرعاية الطبية على الفوروتلعب التغذية دورا كبيرا فى الحماية من التهاب السحائى وتعد المكسرات الأكثر فائدة فى تقوية المناعة فهى غنية بمضادات الأكسدة وغنية بفيتامين E والمنجنيز الذى يعزز المناعة وهناك العديد من الطرق لدمجها فى وجبات طفلك اليومية كإضافتها للزبادى أو الشوفان فى الصباحكذلك بدلاً من الوجبات السريعة لا تترددى فى تقديم الفاكهة لطفلك فهى غنية بمضادات الأكسدة والتي تساعد الجسم على محاربة الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرةعلى الجانب الأخر تعد الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك هى الافضل لتحفيز جهاز المناعة لدي طفلك أحرصى ان يتضمن غذاء طفلك اليومى نوع أو نوعين منها