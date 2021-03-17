للموظفين.. اعرف قيمة مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

تبدأ وزارة المالية اعتبارا من أول يوليو القادم في احتساب زيادات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و غير المخاطبين بالقانون وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة متضمنة في ذلك الحوافز والعلاوات الخاصة بهم بالاضافة لأصحاب المعاشات؛ تنفيذا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين الأوضاع الاجتماعية بالنسبة إليهم.





وكشفت وزارة المالية، عن زيادة الأجور لأصحاب الدرجة الوظيفية السادسة لـ2400 جنيه بعد أن كانت 2000 جنيه بزيادة تحسن بلغت 400 جنيه، و أصحاب الدرجة الوظيفية الخامسة من 2200 جنيها لتصبح 2640 جنيها بزيادة تبلغ 440 جنيها.





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وسيتم زيادة رواتب اصحاب الدرجات الوظيفية الرابعة من 2400 جنيها لتصبح 2880 جنيها بزيادة تصل لـ 480 جنيها ، واصحاب الدرجة الوظيفية الثالثة ستصل رواتب اصحابها إلي 3120 جنيها بعد أن كانت 2600 جنيها بزيادة تبلغ 520 جنيها.





ومن المقرر زيادة اصحاب الدرجة الوظيفية الثانية إلي 3600 جنيها بزيادة تصل لـ600 جنيها، بالاضافة إلي أصحاب الدرجة الوظيفية الأولي سيحصلون علي راتب شهري بقيمة 4200 جنيها بعد أن كان 3500 جنيها بزيادة تبلغ 700 جنيها.





وبموجب تكليفات الرئيس لوزارة المالية، سيحصل أصحاب درجة مدير عام علي 4800 جنيها بزيادة تصل لـ800 جنيها و الدرجة الوظيفية العالية الممتازة ستصل لـ8400 جنيها بزيادة تبلغ 1400 جنيها.





و سيتم اعتماد علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الراتب الشامل و بحد أدني 75 جنيها علي الأقل للزيادة وبدون حد اقصي ، و 13% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدني 75 جنيها ودون حد أقصي، وبناء عليه فإنه زيادات الاجور الاخيرة ستشمل ايضا اضافة الحوافز والعلاوات التي قررها رئيس الجمهورية، حيث سيكون حجم حوافز المخصصة لأصحاب الدرجة الوظيفية السادسة و الخامسة والرابعة نحو 175 جنيها تضاف علي الراتب الشهري.





وسيتم رفع حوافز اصخاب الدرجات الثالثة نحو 225 جنيها و الدرجة الثانية لـ 275 جنيها و الدرجة الأولي نحو 325 جنيها، وسيتم زيادة الحافز المقرر لأصحاب درجة مدير عام لـ 350 جنيها و الدرجة العليا نحو 375 جنيها، و كذلك اصحاب الدرجة الممتازة ستصل لـ400 جنيها.