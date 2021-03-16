في حواره مع "صدى البلد"| جهاد الحرازين: القاهرة أعادت توحيد الصف بين الفصائل الفلسطينية بـ 23 نقطة ..وشعبنا لن يكون رهن فصيل بعينه

انتهت الثلاثاء أعمال اليوم الأول للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بتوقيع الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف أكدت فيه حرصها على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة.





وقالت قوى وفصائل العمل الوطني والاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة - والموقعة على ميثاق الشرف بشأن الانتخابات " إنه وحرصا منها على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، وصون حق المواطن الدستوري في الاختيار، وإدراكا منها بأهمية الالتزام بالقانون الإنتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الانتخابية فإنهم يتعهدون بالتقيد التام بأحكام القرار بقانون رقم ( 1 ) لسنة ( ۲۰۰۷ ) بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته بالقرار بقانون رقم ( 1 ) لسنة ( ۲۰۳۱ ) والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة رقم ( 3 ) لسنة ( ۲۰۲۱ ) بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والمرسوم الرئاسي رقم ( 5 ) لسنة ( ۲۰۲۱ ) بشأن تعزيز الحريات العامة والمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 1 مارس لسنة ۲۰۲۱ الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات.

كما تعهدت بالتقيد التام بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة بما يحقق لها النزاهة والشفافية والنموذج الذي يعبر عن الشعب الفلسطيني وعظيم تضحياته من خلال التعاون مع لجنة الإنتخابات المركزية في جهودها المبذولة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وإحترام طواقمها.





ولمعرفة المزيد عن كواليس عما ما جرى خلال أعمال اليوم الأول من جولات الحوار الوطني الفلسطيني، حاورنا الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بـ حركة فتح وأستاذ العلوم السياسية وإلى نص الحوار:





ما هي أوجه الاختلاف بين الجلستين الأولى والثانية من الحوار الفلسطيني؟

كانت الجلسة الأولى من جلسات الحوار تتعلق بالأمور اللوجستية والآليات المتعلقة بالعملية الانتخابية، الخاصة بالمجلس التشريعي، وتم الاتفاق من خلالها على وجود ميثاق شرف توقع عليه كافة الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة، كي يكون الجميع ملتزم بكافة القرارات والإجراءات التي تصدر عن لجنة الانتخابات المركزية، بالإضافة إلى الالتزام بقانون الانتخابات الأساسي وبقانون رقم 1 لسنة 2007، وبالمرسوم الرئاسي الذي صدر بالقانون المتعلق بالانتخابات الرئاسية، وكذلك الالتزام بـ المراسيم المتعلقة بالحقوق والحريات والمنوطة بمحكمة قضايا الانتخابات، هذا الأمر الذي يتطلب التمسك بميثاق للشرف من كافة الفصائل المشتركة، حتى لا يكون هناك حالة من التخريب وتعطيل عملية الانتخابات والوقوف في وجه هذة العملية الانتخابية، أما اليوم اتفق المجتمعون و صدر بيان اليوم بإصدار ميثاق شرف يحمل 23 نقطة، جميعها تتحدث عن آليات العملية الانتخابية.





وما هي أبرز النقاط التي جاءت بميثاق الشرف الذي صدر اليوم؟

تضمن الميثاق 23 نقطة جميعها، تتحدث عن كل ما تتضمنه العملية الانتخابية، سواء فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية والحريات والتجمعات، وكل ما يتوافق مع قانون الانتخابات والفترات الزمنية، بما يكفل عدم حدوث حالة من الاقتتال الداخلي والفوضى والتناحر بين الفصائل وبعضها البعض، كما تضمن للجميع حرية ممارسة الدعاية الانتخابية، وأيضًا الحرية في طرح العملية الانتخابية، وما يتعلق بالتجمعات الانتخابية، وعدم الإساءة وعدم التشهير وعدم التخوين، والكشف عن مصادر التمويل، وأيضًا الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل لجنة الانتخابات، لتحقيق الأمن والالتزام بكافة القرارات التي تشرف عليها الشرطة الفلسطينية لتأمين العملية الانتخابية.





إذا كيف كان رد فعل الفصائل الفلسطينية على هذا الميثاق؟

هذا الأمر ألزم الفصائل الفلسطينية أن توقع على الميثاق كافة، خاصة وأنه تضمن كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية سواء الدعايا والمواعيد التي المحددة لتحقيق الأمن، وممارسة الدعايا الانتخابية وكفالة الحقوق لجميع الأطراف، وإقامة تجمعات، وغيرها من الشروط التي شتكل ضمانة أساسية لإقامة الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في 22 مايو القادم.





وعم ستدور جلسة الغد الثانية من جولة الحوار الوطني الفلسطيني؟

ستكون الجلسة الثانية والتي ستعقد غدًا، حول انتخابات رئاسة المجلس الوطني، فسيكون هناك اجتماع للفصائل مع رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني بحضور أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، السفير محمد صبيح، الذي سيضع آليات المجلس الوطني الفلسطيني، وكيفية توزيع آليات العمل ف المجلس، وكيفية تسيير القضية في المجلس الوطني الفلسطيني، والوصول إلى حالة من التوافق حول العدد والمناطق التي ستقوم الانتخابات بها، كل هذه القضايا ستكون مطروحة في الحوار غدًا





وكيف كانت مصر داعمًا في حل الأزمات الفلسطينية _ الفلسطينية؟

بالتأكيد أن الدور المصري مساند وداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولولا الجهود المصرية التي بذلتها وتبذلها القاهرة خلال الأيام السابقة جميعها أسست لأرضية يقبل بها الجميع، ولهذا نقدم الشكر للرئيس السيسي الذي اعطى التوجيهات الكاملة واجتمع مع عباس كامل للتأكيد على أن مصر ستكون دعم وسند للشعب الفلسطيني، حتى تتفرغ كافة فصائل الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال، الأمر الذي يتطلب إلى وجود دعم من الوحدة





وفي ظنك، هل ستلتزم حركة حماس بهذا الميثاق؟