بعد الهزيمة أمام الترجي .. أحمد موسى: زعلت على الزمالك وجمهوره

قال الإعلامي أحمد موسى؛ كنت اتمني ان اهنئ نادي الزمالك ولكنه تعرض للهزيمة من الترجى موضحا أن الزمالك كان في حالة سيئة.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، الزمالك كان لابد له من الفوز، ولكن الترجي كان الافضل واستحق الفوز؛ مرددا: «الزمالك فيه جيل محترم ولكن لم يفعل المطلوب منه من اجل فريقه».









واستنكر موسى، تغيير المدربين في نادي الزمالك دون ابداء اسباب؛ قائلا: «صراحة زعلت على الزمالك وجمهوره .. لانه تقريبا مش موجودة في البطولة».









وأكد موسى، ان كره القدم مكسب وخسارة، ولكن مستوى فريق الزمالك ضعيف مما ادى الي خروجهم من البطولة.







