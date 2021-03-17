هيثم فاروق مهاجماً الزمالك: أتمنى نجاح الأندية المفاوضة في ضم لاعبيه

وواصل فاروق قائلا "لاعبو الزمالك لا يستحقون حتى جملة "هارد لك" وأتمنى أن الأندية التي تفاوض اللاعبين تنجح في مفاوضاتهم وضمهم".

وتابع لاعب الزمالك السابق قائلا "الترجي لو لم يفز اليوم لكان سيصبح مخطئا أمام أسوأ نسخة من الزمالك، هناك الكثير من اللاعبين ارتدوا "طاقية الإخفاء" في اللقاء، لم أشاهد رد فعل أبدا الكل كان مستسلما استسلاما تاما".





وواصل حديثه ساخرا "سيقول البعض إن كارتيرون لا يتحمل نتيجة المباراة؟ من يتحملها؟ أنا؟" ، ما حدث عدل من ربنا بناء على ما حدث قبل وأثناء المباراة، الترجي كان أفضل بكثير".





وأكمل "البعض سيقول إن هناك أملاً وهذا مستحيل، لماذا يفوز الترجي على المولودية؟ سيواجهه في المباراة الأخيرة وهو ضمن الصدارة، الزمالك يحتاج معجزة لن تحدث، ما يحدث في الزمالك هزلي".



