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رياضة

هيثم فاروق مهاجماً الزمالك: أتمنى نجاح الأندية المفاوضة في ضم لاعبيه

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:37 ص
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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محمد رشاد
انتقد هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك السابق لاعبي الفريق الأبيض، عقب الهزيمة التي تجرعوها أمام الترجي التونسي في المباراة التي انتهت بهدف دون رد، على استاد القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

وقال هيثم فاروق عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "تم حل مجلس إدارة نادي الزمالك ولديه مجلس إدارة مؤقت وكل أندية العالم تفاوض لاعبيه، والنقطة المضيئة كان المدير الفني الذي قرروا رحيله".

وواصل فاروق قائلا "لاعبو الزمالك لا يستحقون حتى جملة "هارد لك" وأتمنى أن الأندية التي تفاوض اللاعبين تنجح في مفاوضاتهم وضمهم".

وتابع لاعب الزمالك السابق قائلا "الترجي لو لم يفز اليوم لكان سيصبح مخطئا أمام أسوأ نسخة من الزمالك، هناك الكثير من اللاعبين ارتدوا "طاقية الإخفاء" في اللقاء، لم أشاهد رد فعل أبدا الكل كان مستسلما استسلاما تاما".

وواصل حديثه ساخرا "سيقول البعض إن كارتيرون لا يتحمل نتيجة المباراة؟ من يتحملها؟ أنا؟" ، ما حدث عدل من ربنا بناء على ما حدث قبل وأثناء المباراة، الترجي كان أفضل بكثير".

وأكمل "البعض سيقول إن هناك أملاً وهذا مستحيل، لماذا يفوز الترجي على المولودية؟ سيواجهه في المباراة الأخيرة وهو ضمن الصدارة، الزمالك يحتاج معجزة لن تحدث، ما يحدث في الزمالك هزلي".

وأضاف هيثم فاروق حديثه الغاضب "هل يضمن مسؤولو الزمالك أن كارتيرون لن يرحل مجددا بعد دفع الشرط الجزائي؟ هل يضمن أي شخص ذلك؟ ،أبناء الزمالك هم من يؤذون الزمالك، لك الله يا زمالك".

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