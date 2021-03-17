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توك شو

تونس تستعد لإطلاق أول قمر صناعي محلي الصنع في هذا الموعد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:28 ص
قمر صناعي
قمر صناعي
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ندى عبد العزيز
قال سفير تونس في موسكو طارق بن سالم، إن بلاده تستعد لإطلاق أول قمر صناعي تونسي الصنع بالتعاون مع روسيا.

وأضاف خلال لقائه بقناة روسيا اليوم، أن هذا الحدث مهم للغاية بالنسبة لتونس كونه أول قمر صناعي عربي إفريقي سيتم إرساله إلى الفضاء.

واشار إلى  انه سيتم اطلاق هذا القمر يوم 20 مارس 2021 ليتزامن مع عيد الاستقلال فى تونس.

ولفت إلى أن هذا الحدث سيكون بمثابة رسالة للشباب التونسي ليتأكد أنه لا شيء مستحيل عندما تكون هناك إرادة ومثابرة وعمل.

وأكد أن عملية إطلاق القمر الصناعي ستدعم التعاون الفضائي بين تونس وروسيا، معربا عن أمله في تطوير التعاون بين البلدين على عدة مستويات.

وثمن بن سالم الجهود الروسية التي وفرت لتونس لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

https://youtu.be/51ZHx6OAZJo
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