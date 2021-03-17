الأهلي يبدع والزمالك يسقط .. حصاد الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا





الزمالك خسر أمام الترجي بهدف دون رد، سجله حمدو الهوني في الدقيقة 73، من عمر المباراة.





وبات الزمالك بحاجة إلى الفوز في المواجهتين المقبلتين، مع خسارة مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة أمام الترجي، من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.





ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بـ 8 نقاط، والزمالك ثالثا بنقطتين، بينما يتذيل تونجيث السنغالي جدول المجموعة بنقطة وحيدة.





على عكس الزمالك، أبدع فريق الأهلي وأمتع جماهيره، أمام فيتا كلوب، على ملعب الشهداء في الكونغو، بالفوز بثلاثة أهداف دون رد، مع أداء يليق بزعيم القارة الأفريقية.





جاءت أهداف الأهلي عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر.





وبهذه النتيجة يحتل الأهلي وصافة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني متصدر الترتيب بـ 10 نقاط، بينما يحل فيتا كلوب ثالثا بـ 4 نقاط، والمريخ السوداني رابعا بنقطة وحيدة.





يذكر أن كلا من الترجي وصن داونز والواد ضمنوا التأهل إلى الدور ربع النهائي.





ويستعرض " صدى البلد" نتائج الجولة الرابعة بدور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا:





المجموعة الأولى:





الأهلي 3 - 0 فيتا كلوب





سيمبا 3 - 0 المريخ





المجموعة الثانية:





صن داونز 1 - 0 مازيمبي





الهلال 0 - 0 شباب بلوزداد





المجموعة الثالثة:





حوريا 0 - 0 الوداد





بيترو أتلتيكو 0 - 0 كايزر تشيفيز





المجموعة الرابعة:





الزمالك 0 - 1 الترجي





مولودية الجزائر 1 - 0 تونجيث









أسدل الستار على الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت بعض المفاجآت، أبرزها خسارة الزمالك أمام الترجي التونسي في القاهرة لأول مرة في التاريخ.