إسعاد يونس ترقص على أغنية الشمندورة لـ محمد منير .. فيديو

قامت الفنانة إسعاد يونس بالرقص على أغنية " الشمندورة" لـ الكينج محمد منير، وتفاعلت إسعاد من الأغنية النوبية لـ محمد منير خلال استضافتها منير.





كما أبهر المطرب الكبير محمد منير، حماس الجميع عندما غنى أغنية " يا بنت السلطان للفنان الكبير أحمد عدوية".





وأضاف محمد منير خلال حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي" أن عدوية كان يمتلك مجموعة مميزة كبيرة من أعضاء الفرقة التى كانت تعزف له.





ولفت إلى أن عدوية مميز فى الأغانى الشعبية، على مر التاريخ، مشيرا إلى أن عدوية رائع وجميع الأغانى التى غناها مميزة.



