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سيارات

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:23 ص
فولكس فاجن جولف R
فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لاصدار 2022
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صبري طلبه

تتألق شركة فولكس فاجن الألمانية بالعديد من الاصدارات داخل الاسواق العالمية للسيارات، و التي تتنوع بين اصدارات السيدان مثل النسخة باسات و ارتيون، و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام كـ تيجوان و تيرامونت، و النسخة الـ"هاتشباك" الشهيرة جولف، وتعتبر عائلة جولف واحدة من اشهر الاصدارات حول العالم و التي تنتمي إلى هذه الفئة.

 

و تأتي النسخة جولف R بالعديد من الإمكانيات الفنية و باطلالة 2022، و تستمد عزمها من سواعد محرك TSI رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 315 حصان، على عكس النسخة الحالية بزيادة قدرها 27 حصان، مما يجعلها تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 4.7 ثانية.

 

و تعتمد السيارة على نظام الدفع الرباعي القياسي 4Motion، بينما تأتي بخيارين من نواقل الحركة، الأول مانيوال سداسي السرعات، و الاخر أوتوماتيكي الأداء ثنائي القابض DSG كحزمة اختيارية مكون من 7 سرعات، و تأتي بسرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة.

 

تحتوي فولكس فاجن R على شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 10 بوصة، تعمل بمجرد فتح السيارة و تأتي بترحيب R، بالاضافة إلى لوحة عدادات رقمية، نظام المعلومات والترفيه القياسي Discover Pro، و مقود حركة متعدد الوظائف، و مقصورة سوداء من جلد نابا المميز مطعمة بلمسات زرقاء اللون.

 

أما عن الشكل الخارجي فهو يدل على الأداء الرياضية نسبة إلى الهيكل والتصميم و نسبة إلى استخدام حرف R الشهير، و الذي يشير إلى الاداء الرياضي، و تميزت بمقدمة انسيابية و مصابيح تعمل بتقنية LED LIGHT، و مرايات جانبية كهربائية تحتوي على شرائط ضوئية، و عجلات رياضية بقياس 19 بوصة، و ممنظومة عادم رباعية.

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور
فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور
فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور
فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور
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