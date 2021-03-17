أول قرار من باتريس كارتيرون عقب هزيمة الزمالك من الترجي التونسي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق بشكل طبيعي في التدريبات يوم السبت المقبل، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة؛ لبدء الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر المقررة إقامتها أحد يومي ٢ أو 3 أبريل المقبل، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.





سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.





فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.