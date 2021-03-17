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أخبار العالم

أول رد من السعودية على اقتحام قصر معاشيق في عدن

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:15 ص
السعودية تدين اقتحام
السعودية تدين اقتحام المتظاهرين قصر معاشيق في عدن
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قسم الخارجي
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر معاشيق بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس الثلاثاء، مؤكدة دعمها لحكومة اليمن التي باشرت مهامها في عدن في ديسمبر الماضي ئاسة الدكتور معين عبدالملك.

وشددت الخارجية السعودية على أهمية منح الحكومة اليمنية الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

ودعت المملكة العربية السعودية طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق، مؤكدة أن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ويسهم في تكريس أمن واستقرار اليمن، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وفي وقت سابق، اقتحم متظاهرون يمنيون قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، لكنهم انسحبوا في وقت لاحق، حيث طالب المتظاهرون بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات، ودفع الرواتب.

ودخل المتظاهرون القصر دون أي مقاومة من حراسته، ووصلوا إلى قرب أماكن تواجد الوزراء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".
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