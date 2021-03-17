لابس فانلة بحمالة .. ابن شعبولا يهاجم محمد رمضان بأغنية جديدة





وفي البداية، قال عبدالرحيم، في تساؤل «هي الغابة دي فيها أسود بس مفيهاش حاجة تاني؟»، ليقوم بعدها بتشغيل أغنية جديدة له، ظهر فيها يهاجم الفنان محمد رمضان، بشكل مباشر وينتقد لقب «نمبر وان»، ويصفه في كلمات الاغنية قائلا: «لابس فانلة بحمالة».





ويذكر أن محمد رمضان يدخل الماراثون الرمضاني بمسلسل «موسى» من بطولته، ويشاركه سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.





وتعرض الفنان محمد رمضان، قبل أيام أيضا لإصابة بحروق في ظهره، أثناء تصويره أحد الإعلانات، المقرر عرضها في شهر رمضان المبارك.





نشر المطرب الشعبي عبد الرحيم شعبان عبد الرحيم، مقطع فيديو قصيراً له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه وهو يعرض على متابعيه أحدث أغنية له.