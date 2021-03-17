«مشينا باتشيكو ليه».. تفاصيل المشادة بين أعضاء لجنة الزمالك بعد الخسارة أمام الترجي .. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، دخلت في مشادة كلامية، عقب هزيمة الفريق أمام الترجي التونسي.
وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مراسل البرنامج، شاهد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، دخلوا في نقاش حاد عقب الهزيمة من الترجي، وتبادلوا الاتهامات حول المسئول عن جلب باتريس كارتيرون بدلا من جايمي باتشيكو.
وأكد هاني حتحوت، أن عددًا من أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، حاولوا التنصل من قرار جلب كارتيرون في التوقيت الحالي.
جرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.
فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.