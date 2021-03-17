«مشينا باتشيكو ليه».. تفاصيل المشادة بين أعضاء لجنة الزمالك بعد الخسارة أمام الترجي .. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، دخلت في مشادة كلامية، عقب هزيمة الفريق أمام الترجي التونسي.





وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مراسل البرنامج، شاهد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، دخلوا في نقاش حاد عقب الهزيمة من الترجي، وتبادلوا الاتهامات حول المسئول عن جلب باتريس كارتيرون بدلا من جايمي باتشيكو.





وأكد هاني حتحوت، أن عددًا من أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، حاولوا التنصل من قرار جلب كارتيرون في التوقيت الحالي.



