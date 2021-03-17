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رياضة

القادم أصعب.. زيدان : علينا الاستمتاع بما قدمناه أمام أتالانتا ومودريتش استثنائي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:23 ص
زيدان
زيدان
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محمد رشاد
أبدى زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بفوز فريقه على أتالانتا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا والتأهل لدور ربع النهائي.

وحقق ريال مدريد فوزا بنتيجة 3-1 على أتالانتا في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال، ليتأهل للدور المقبل بإجمالي نتيجة (4-1) نتيجة المباراتين.

وقال زيدان في تصريحات عقب اللقاء: "أرغب بتهنئة اللاعبين لأنهم قدموا مباراة كبيرة، لقد كنا رائعين حتى النهاية، أغلقنا على أتالانتا ولم تكن لديهم فرص، في النهاية سجلوا الهدف من ركلة حرة، كنا نتحكم جيدًا ولعبنا بعدوانية لأنهم فريق يخلق العديد من الفرص، وبعد ذلك قدمنا ​​أداءً جيدا والمشاعر الطيبة عندما تصنع الفرص وتسجل الأهداف".

وأضاف: "ركلة الجزاء هي بفضل فينيسيوس بسرعته وإمكانياته وهي مهمة للغاية بالنسبة لنا ، غياب كاسيميرو جعلنا نلعب بإسلوب مختلف لأن لكل شخص خصائصه، في المحور لعبنا بأثنين وكان مودريتش وكروس استثنائيين الليلة".

وتابع المدير الفني الفرنسي: "أنا سعيد للغاية لأنه كانت هناك فرصة لـ أسينسيو للتسجيل وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة له ولنا أيضًا ، إذا كنتم ترغبون بأن أتحدث عن مودريش فيمكنني أن أقول إنه لا يظهر بعمر الـ35 وهو بالملعب، إنه لاعب استثنائي".

واختتم زيدان تصريحاته: " نحن سعداء جدًّا بتأهلنا لدور ربع النهائي، علينا أن نستمتع بالتأهل الآن، لآن القادم سيكون أكثر صعوبة".
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