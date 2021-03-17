بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد الفوز على فيتا كلوب

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة، منذ قليل، عبر ميناء القاهرة الجوي، قادمة من الكونغو، على متن طائرة خاصة .





وكانت البعثة الحمراء قد غادرت مطار ندجيلي في العاصمة الكونغولية كينشاسا في طريق عودتها إلى القاهرة، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.





وقدم الأهلي مباراة قوية، وحقق الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما عصر أمس الثلاثاء بملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وسجل أهداف المباراة كل من محمد شريف في الدقيقة 6، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 19، قبل أن يختتم طاهر محمد طاهر الثلاثية بالهدف الثالث في الدقيقة 78 من عمر المباراة.