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رياضة

موسيماني يتخلف عن العودة مع بعثة الأهلي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:23 ص
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
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محمد رشاد
تخلف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالأهلي عن مرافقة بعثة أبناء الرداء الأحمر العائدة إلي القاهرة من الكونغو.
  
وقال المصدر إن موسيماني غادر إلي بلده جنوب إفريقيا، مباشرة من الكونغو، في إجازة، يعود بعدها إلى القاهرة لقيادة تدريبات الفريق الاحمر . 

وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى القاهرة، منذ قليل قادمة من الكونغو علي متن طائرة خاصة .

وكانت البعثة الحمراء قد غادرت مطار ندجيلي في العاصمة الكونغولية كينشاسا في طريق عودتها إلى القاهرة، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.

وقدم الأهلي مباراة قوية، وحقق الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما عصر أمس الثلاثاء بملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل أهداف المباراة كل من محمد شريف في الدقيقة 6، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 19، قبل أن يختتم طاهر محمد طاهر الثلاثية بالهدف الثالث في الدقيقة 78 من عمر المباراة.
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