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أخبار العالم

أمريكي يهدد بقتل بايدن ونانسي بيلوسي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:34 ص
اتهام أمريكي بالتهديد
اتهام أمريكي بالتهديد بقتل بايدن وبيلوسي
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قسم الخارجي
وجهت المدعية العامة في ولاية ميشيجان، الثلاثاء، الاتهام لشاب أمريكي، هدد بقتل الرئيس جو بايدن، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وحاكمة الولاية جريتشن ويتمر.

وقالت المدعية العامة دانا نيزيل إن "جوشوا داكتور" البالغ 21 عاما نشر في يناير "تعليقات متعددة تتضمن تهديدات" على موقع التواصل الاجتماعي "آي فاني"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وأوضحت أن "داكتور" ذكر في تلك المنشورات عزمه استخدام مسدس لقتل هؤلاء المسؤولين المنتخبين، لأن ذلك سيكون وفق تصوره "عاملا محفزا" لاندلاع ثورة أمريكية جديدة.

وأضافت أن هاتف "داكتور" تضمن معلومات حول طريقة صنع قنبلة وكيفية العثور على المواد اللازمة.

وبحسب الوكالة، فإن "داكتور"، الذي سلم نفسه الثلاثاء، متهم بالتخطيط لعمل إرهابي واستخدام حاسوب لارتكاب جريمة، وحال إدانته سيتعرض للسجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما، ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة في 8 أبريل.

كانت الولايات المتحدة أصدرت في أواخر يناير تنبيها لمكافحة الإرهاب يركز للمرة الأولى على التهديد الذي يشكله "المتطرفون" على رئاسة بايدن.

فيما تعهد الرئيس الأمريكي في خطاب التنصيب عقب اقتحام محتجين مبنى الكابيتول بدحر "التطرف السياسي المتصاعد وجماعات تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي".
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