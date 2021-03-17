مسلحون يقتلون 11 جندياً في مالي

أعلن الجيش في مالي، مقتل 11 جنديا وفقد 11 آخرين، في كمين نصبه مسلحون في الصحراء شمالي البلاد.
وقال جيش مالي إن 14 جنديا أصيبوا، منهم 8 في حالة خطرة، جراء الهجوم الذي وقع بمنطقة جاو بشمال البلاد يوم الاثنين، وفقا لوكالة "رويترز".
وأضاف أن 7 من المهاجمين المتشددين قتلوا في تبادل لإطلاق النار فيما بعد.
وصعد إسلاميون متشددون هجماتهم في شمال ووسط مالي في السنوات الأخيرة، وكثيرون منهم مرتبطون بتنظيمي "القاعدة" أو "داعش" الإرهابيين.
وكان المتشددون استولوا على صحراء شمال مالي عام 2012 قبل أن تطردهم قوات تقودها فرنسا في العام التالي.