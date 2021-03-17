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أخبار العالم

اعتقال مشتبه به بعد مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار على أندية صحية بولاية جورجيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:34 ص
مقتل 8 أشخاص في إطلاق
مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار على أندية صحية بولاية جورجيا
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قسم الخارجي
أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 8 أشخاص بينهم 4 نساء آسيويات على الأقل، في إطلاق نار على 3 أندية صحية بمنطقة أتلانتا في ولاية جورجيا.

واعتقلت الشرطة شابا يبلغ 21 عاما في جنوب غرب جورجيا بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار في أتلانتا عاصمة الولاية الأمريكية، وفقا لوكالة "رويترز".

بدوره، قال قائد الشرطة رودني براينت للصحفيين إن الشرطة وصلت بناء على بلاغ بحدوث سرقة وقتيلات بالرصاص.

وأضاف براينت أنه أثناء التحقيق في تقرير إطلاق النار الأولي جرى استدعاء الشرطة إلى ناد صحي آخر حيث عثرت على الضحية الرابعة ميتة متأثرة بجراحها.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "أتلانتا جورنال كونستيتيوشن" أن 4 آخرين قتلوا في ناد صحي بمقاطعة شيروكي في ولاية جورجيا وأن السلطات ألقت القبض على مشتبه به.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بأن الشرطة تبحث عن مشتبه به ظهر في إحدى كاميرات المراقبة، وطلبت من أي شهود محتملين التقدم بإفاداتهم.
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