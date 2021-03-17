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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي : الصين تتصرف بعدوانية وقمع

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:12 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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قسم الخارجي
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين اليابانيين، اليوم الأربعاء، إن الصين تتصرف بشكل أكثر عدوانية وقمعا، بما في ذلك في شرق وجنوب بحر الصين.

وأضاف بلينكين أن الصين قللت من شأن النظام الانتخابي في هونج كونج، وفقا لوكالة "رويترز".

ويأتي تصريح بلينكن، عقب تأكيد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن تنتهج موقفا موحدا "صارما" إزاء الصين، ولن تسمح لـ"بكين" بإثارة الخلاف بين الأطراف المختلفة في الحكومة الأمريكية.

وقال المسؤول إن واشنطن تعتقد أنها ستجري محادثات قوية مع كبار المسؤولين الصينيين وتعبر عن مخاوفها إزاء سلوك الصين فيما يتعلق بهونج كونج وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانج ونشاط بكين الإلكتروني "الخبيث" المتواصل.

وذكر مسؤول ثان أن الولايات المتحدة لا تتوقع أي ”مخرجات“ أو نتائج محددة من الاجتماع المقرر عقده في 18 مارس في ألاسكا ولا تتوقع صدور بيان مشترك.
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