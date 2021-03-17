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محافظات

قبل وقوع الكارثة .. ضبط مخزن أنابيب أسفل عقار بمدينة نصر .. صور

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:05 ص
ضبط مخزن انابيب
ضبط مخزن انابيب
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عبد العزيز جمال

استجاب حي شرق مدينة نصر لشكاوي مواطنين يتضررون من وجود مستودع أنابيب أسفل عقار سكني ش 6 أكتوبر.

وتم الإخلاء التام والفوري للمكان وتم إزالة أسباب الشكوي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف قبل وقوع الكارثة.

وحرصا على التصدي لكافة أنواع المخالفات ولا سيما المحلات التجارية المخالفة تم غلق وتشميع مطعم بيتزا شهير بالعقار ٦ هشام لبيب م٨ لإدارته بدون ترخيص.

كما تم المرور على مطبخ تحضير مأكولات مطعم شهير بالبدروم بالعنوان ١٠٤ شارع عباس العقاد م٦ وغلقه ذلك لإدارته بدون ترخيص وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

جاء ذلك نفاذا لقرار المحافظ رقم ٦٢٥٤ لسنة ٢٠٢٠ وقرار العميد احمد انور رئيس الحى بتشكيل لجنة من ادارة المحلات والسلامة والصحة المهنية والبيئة المرور على المنشآت التى تستخدم مواد خطرة. 

قبل وقوع الكارثة .. ضبط مخزن أنابيب أسفل عقار بمدينة نصر .. صور
قبل وقوع الكارثة .. ضبط مخزن أنابيب أسفل عقار بمدينة نصر .. صور
قبل وقوع الكارثة .. ضبط مخزن أنابيب أسفل عقار بمدينة نصر .. صور
قبل وقوع الكارثة .. ضبط مخزن أنابيب أسفل عقار بمدينة نصر .. صور
قبل وقوع الكارثة .. ضبط مخزن أنابيب أسفل عقار بمدينة نصر .. صور
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