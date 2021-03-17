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أخبار العالم

رياح مثيرة للأتربة وأمطار قادمة.. تحذيرات من الأرصاد السعودية بشأن الطقس

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:27 ص
طقس السعودية
طقس السعودية
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شيماء مصطفى
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تقريرًا عن حالة الطقس ليوم الأربعاء.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، كما يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 38 كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وتوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أجواءً حارة نهارا على معظم السعودية ومعتدلة ليلا.

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "من حارة نسبيًا إلى معتدلة على الشرقية الشمالية والمرتفعات وباردة ليلًا".

وأضاف: "متوقع خلال الـ "24"ساعة القادمة أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة محدودة ومتفرقة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والمدينة المنوّرة وشمال الشرقية ورياح مثيرة للأتربة".
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