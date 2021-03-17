ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تدين اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق ​باليمن

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعربت وزارة الخارجية السعودية، صباح اليوم /الأربعاء/، عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق أمس /الثلاثاء/، مقر إقامة الحكومة اليمنية في مدينة عدن جنوب اليمن.

 واكدت دعم المملكة للحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة 30 ديسمبر الماضي برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية /واس/، دعت المملكة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق.

 مشددة على أن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ويسهم في تكريس أمن واستقرار اليمن، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

الكويت .. ضجة وغضب بعد إجبار طالبات على نزع العباءات للتفتيش

الإفتاء : قراءة القرآن تصل للمتوفى برأي جماهير العلماء.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 مارس 2021.. فيديو

مواضع رفع اليدين في تكبيرات الصلاة.. الإفتاء تكشف عنها.. فيديو

أبو الدهب: لا يوجد سبب واضح لـ رحيل باتشيكو عن الزمالك

مصرع شخصين في انفجار كبير بولاية كاليفورنيا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور