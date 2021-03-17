السعودية تدين اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق ​باليمن

أعربت وزارة الخارجية السعودية، صباح اليوم /الأربعاء/، عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق أمس /الثلاثاء/، مقر إقامة الحكومة اليمنية في مدينة عدن جنوب اليمن.





واكدت دعم المملكة للحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة 30 ديسمبر الماضي برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة.





ووفقا لوكالة الأنباء السعودية /واس/، دعت المملكة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق.



