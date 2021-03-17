يحارب اختراق الفيروس .. استشاري مناعة ينصح باستعمال هذا الصابون

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، إن فوبيا غسل الأيدي باستمرار يطلق عليه " الوسواس القهري" وهو مرض نفسي، والذى في حالة زيادته عن معدلاته الطبيعية لابد من التوجه إلى الطبيب النفسي.





وأوضحت "عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها تلقت لقاح استرازينيكا، والذي تم إعطاؤه للأطباء، والذي ينتج عنه بعض الألم في مكان الحقن، رعشة وارتفاع درجة الحرارة لمدة 48 ساعة ويفضل تناول الباراسيتامول قبل اتخاذ التطعيم، وتجنب الازدحامات والتجمعات.





وأشارت إلى أن استعمال الكحول ب استمرار مضر لأنه يسبب التهابات وحساسية ومنعًا لجفاف الأيدي، ويفضل استبداله من الصابون العادي، أو صابون الجلسرين، والذي يضعف اختراق الفيروس للجسم.





وطالبت باستمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا ، لافتة إلى تسمية موجات كورونا تعود لارتباط شخصي بالأفراد فبمجرد خوفهم تقل عدد الحالات والعكس صحيح.