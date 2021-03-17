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محافظات

رفع كفاءة المنشآت الرياضية بقرى المثلث الأخضر في بئر العبد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:51 ص
صدى البلد
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احمد صالح

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، خطة لرفع كفاءة وترميم المنشآت وملاعب النجيل الصناعي وتوفير المستلزمات الرياضية بمراكز الشباب بقري المثلث الأخضر، والتي تضم قري قاطية واقطيه والمريح والجناين ببئر العبد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


حيث تفقد وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء كليب راشد، وقرى المثلث الأخضر  والتي تعرضت للعمليات الإرهابية في الفترة السابقة، وذلك لبحث الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريع  التطوير، في هذه القري.


ورافقه في الجولة،  محمد عبد القادر مدير الإدارة والمهندس كمال الشريف، الاستشاري الهندسي، والمهندس جوده  محمد، وسالم حسن من إدارة الشباب ببئر العبد.


وفي نفس السياق، وافق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على رفع المعاناة عن المواطنين.


وسيجري تنفيذ عمليات إحلال وتجديد للأعمدة الأسلاك الكهربائية المتهالكة، علاوة علي عمل حصر بعدد  الحالات التي تحتاج لتجهيز العرائس، وكذلك الحالات المرضية التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية صعبة، وكذلك الحالات التي تتطلب توفير الأطراف الصناعية والسماعات، كما تمت الموافقة على رفع كفاءة المنازل التي تحتاج اسقف خشبيه وغيره، وكذلك تنفيذ  شبكة مواسير داخلية لمياه الشرب بالقري.


كما وافق  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، على توفير 35 ألف شتلة زيتون لتوزيعها مجانا علي مزارعي القرية والتجمعات التابعة لها، في إطار الخريطة الزراعية من أجل التوسع في زراعة أشجار الزيتون التي تتميز به محافظة شمال سيناء.


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