مجدى عبدالغني: الأهلى فى العلالي وبرافو يا شناوي





أكد مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن النادي الأهلي حقق فوزا أمام فيتا كلوب فى ظروف صعبة.





كان المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني تغلب على نظيره فيتا كلوب الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما عصر أمس الثلاثاء فى دوري ابطال افريقيا.





قال البلدوزر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الأهلي في العلالي الأهلي كسب فيتا كلوب 3-0 وكسب في اصعب الظروف.





تابع مجدى عبدالغني : فريق يلعب تحت الضغط العصبي بعد التعادل 2-2 فريق يلعب في درجة حرارة مرتفعة ورطوبة قاسية فريق يلعب تحت ضغط جماهيري فريق هو البطل.





أضاف: هذا هو الأهلي يا جماعة

فوز مستحق على فيتا كلوب برافو بيتسو موسمياني الجميل يا موسيماني انك لعبت زي ما احنا عايزين وفي مهاجم صريح مروان محسن.





استطرد: محمد شريف في التشكيلة في مركزه القديم الجناح المهاجم قفشة متحرر من الواجبات الدفاعية





اجايي يتحرك في كل مكان بالمثلث الهجومي وانضباط تكتيكي مميز للسولية وديانج.





وقال ايضا: الاهلي لم يعاني في ارض الملعب وتفوق منذ البداية إلى النهاية وسجل 3 اهداف عبر محمد شريف وقفشة وطاهر محمد.



