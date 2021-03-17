الكنز الأخضر.. كيف بدأت إثيوبيا احتلال أراضي السودان بمحاولة اغتيال مبارك

عشرات السنين لم تكن كافية كي يتفق السودان وإثيوبيا على ترسيم واضح للحدود في منطقة الفشقة، وعلى مدى عقود ممتدة لم يكف البلدان عن تبادل التهديدات والاتهامات بالتعدي، كما لم يكفا في الوقت ذاته عن التواصل الدبلوماسي بشأن الأمر.





وتتميز أراضي الفشقة بخصوبتها الزراعية اللافتة، التي تجعل منها أقرب إلى كنز زراعي، ولعل هذا هو السبب الأبرز للخلاف بين الدولتين، حيث تظهر مجموعات من داخل إثيوبيا من حين لآخر للقيام بعمليات نهب.





وبحسب صحيفة "إندبندنت عربية" يعود تاريخ الخلاف السوداني الإثيوبي حول أراضي الفشقة الزراعية، التي تبلغ مساحتها نحو 3 ملايين فدان إلى منتصف القرن العشرين، بعدما دخل إلى المنطقة الواقعة بين نهري ستيت وعطبرة السودانيين مئات المزارعين الإثيوبيين وقاموا بزراعة أراضيها خلال موسم الأمطار.





ولجأت القوات المسلحة السودانية إلى احتجاز هؤلاء المزارعين ومعداتهم وإعادتهم إلى أديس أبابا. ووصف السودان الأمر رسميًا بأنه محاولة لاحتلال أراضٍ داخل حدوده الدولية بموجب معاهدات تعود إلى الفترة الاستعمارية. لكن المزارعين الإثيوبيين واصلوا دخول المنطقة لزراعة الحقول.





ويقول المراقبون، إن نقطة التحول في الخلاف كانت عندما ساءت علاقة الخرطوم بأديس أبابا عقب محاولة اغتيال الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك بالعاصمة الإثيوبية في 1995. إذ أرسلت إثيوبيا، عقب اتهامها نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالضلوع في عملية الاغتيال الفاشلة، أرسلت قواتها إلى المنطقة مما مكن المزارعين الإثيوبيين من فلاحة الأرض.





وعلى مدى أكثر من عقدين استقر آلاف المزارعين الإثيوبيين في الفشقة وزرعوا أرضها ودفعوا الضرائب للسلطات الإثيوبية، وعقد البلدان محادثات عدة على مر السنين لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق على ترسيم خط الحدود الفاصل بينهما في محاذاة الفشقة، وظلت القوات السودانية خارج المنطقة حتى اندلاع النزاع في إقليم تيجراي الإثيوبي في نوفمبر 2020.





ومؤخرًا، عبر إلى السودان أكثر من 60 ألف لاجئ من إقليم تيجراي عقب بدء النزاع بين الحكومة المركزية في أديس أبابا وقوات الإقليم. وأفادت وسائل إعلام سودانية رسمية وقتها بأن "السودان أعاد نشر قواته في منطقة الفشقة لاستعادة أرضه المحتلة وتموضعت قواته عند خط الحدود الدولية".





وقال أمين إسماعيل، الخبير العسكري السوداني لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "السلطات السودانية تخوفت من أن يخرج النزاع في تيغراي عن السيطرة ويتسبب ذلك في عبور مقاتلين الحدود السودانية".





ونشر السودان في ديسمبر الماضي قوات في الفشقة عقب اتهامه قوات إثيوبية "بنصب كمين لقوات سودانية ما أدى إلى مقتل أربعة من جنوده"، بينما قللت إثيوبيا من أهمية الحادثة، لكن التوتر تصاعد بين البلدين. ووقعت اشتباكات دامية اتهم كل طرف الآخر بأنه البادئ فيها.





وفي الأسابيع الماضية أعلن السودان استعادته لأراضٍ في المنطقة تقع ضمن حدوده الدولية، وعلى الأثر اتهمت إثيوبيا السودان بدخول أراضٍ ضمن حدودها الدولية وحذرت "من رد عسكري إذا تطلب الأمر".





ويمر السودان بفترة انتقالية عقب ثورة شعبية أفضت إلى عزل عمر البشير في أبريل 2019، وبجانب النزاع في تيغراي تواجه إثيوبيا اضطرابات أمنية في إقليمي بني شنقول-جومز وأوروميا. وانعكس التوتر على علاقات الخرطوم وأديس أبابا، وتخوض الدولتان إضافة إلى مصر محادثات متعثرة حول سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل على نهر النيل الأزرق، لا سيما حول ملء الخزان واستخدامه.





ويؤكد السودان أنه من دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول السد الإثيوبي فإنه سيهدد سبل عيش ملايين من سكانه وسلامة سدوده وتشغيلها على نهر النيل الأزرق.





وأشار إسماعيل إلى أن الخلافات حول سد النهضة "لا علاقة لها بما يجري في الفشقة". وأضاف أن الدولتين ستلجآن باعتقاده إلى "الحل الدبلوماسي للخلاف"، وقال "لن تكون هناك مواجهات عسكرية ببساطة لأنها ليست من مصلحة البلدين كما أنها ستجلب مخاطر كبيرة على الطرفين".