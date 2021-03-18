صحة البرلمان: الدولة مستعدة لمواجهة المرحلة الثالثة لفيروس كورونا

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا ترجع لعدد المسحات التى تتم من خلال وزارة الصحة.





وأضافت "عبد الحليم"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة على أتم الاستعدادات لمواجهة المرحلة الثالثة لفيروس كورونا المحتملة من حيث اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية وارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، موضحة أن فى هذه الفترة العدوى سريعة الانتشار ما بين أفراد الأسرة وخاصة بعد عودة المدارس والجامعات وأيضاً دخول شهر رمضان الكريم القابل للتجمعات.





وأشارت عبد الحليم، إلى أنه بعد بدء التطعيمات بلقاحات كورونا من المتوقع عدم دخول المرحلة الثالثة لكوفيد-19، مشيرة إلى أن بعد تطعيم الأطقم الطبية بدأ عدد إصابات الأطباء يقل وأصبحت أوضاعهم الصحية أفضل وهذا مؤشر جيد لفاعلية اللقاح، مطالبة المواطنين بأخذ اللقاح والإقبال على التطعيم فى الوقت الحالى وذلك للحماية من انتشار العدوى .





كما رفضت عضو لجنة الصحة، الإغلاق التام أو الجزئى للبلاد ، مؤكدة على ضرورة التعايش مع الفيروس لأنه أمر واقع، مطالبة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية و اتباع الإرشادات.





كما أوضحت عضو مجلس النواب أن الإعلام عليه الاستمرار فى توعية المواطنين تجاه فيروس كورونا لحين انتهاء الأزمة.





ويذكر أن الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، قال إن مصر تجاوزت الموجتين الأولى والثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى الموجات تشمل ارتفاع للإصابات وانخفاض في الإصابات حتى تستقر، مبينا أن ما نشهد الآن على أرض الواقع هو تذبذب في أعداد الإصابات حيث تتراوح الإصابات بين 600 و450 إصابة متابعا: "مقدرش أقول إنا إحنا في موجة لأن في تذبذب في الأعداد بس احتمال اه".