ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

صحة البرلمان: الدولة مستعدة لمواجهة المرحلة الثالثة لفيروس كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 07:53 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
سمر المغربى
قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا ترجع لعدد المسحات التى تتم من خلال وزارة الصحة.

وأضافت "عبد الحليم"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة على أتم الاستعدادات لمواجهة المرحلة الثالثة لفيروس كورونا المحتملة من حيث اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية وارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، موضحة أن فى هذه الفترة العدوى سريعة الانتشار ما بين أفراد الأسرة وخاصة بعد عودة المدارس والجامعات وأيضاً دخول شهر رمضان الكريم القابل للتجمعات.

وأشارت عبد الحليم، إلى أنه بعد بدء التطعيمات بلقاحات كورونا من المتوقع عدم دخول المرحلة الثالثة لكوفيد-19، مشيرة إلى أن بعد تطعيم الأطقم الطبية بدأ عدد إصابات الأطباء يقل وأصبحت أوضاعهم الصحية أفضل وهذا مؤشر جيد لفاعلية اللقاح، مطالبة المواطنين بأخذ اللقاح والإقبال على التطعيم فى الوقت الحالى وذلك للحماية من انتشار العدوى .

كما رفضت عضو لجنة الصحة، الإغلاق التام أو الجزئى للبلاد ، مؤكدة على ضرورة التعايش مع الفيروس لأنه أمر واقع، مطالبة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية و اتباع الإرشادات.

كما أوضحت عضو مجلس النواب أن الإعلام عليه الاستمرار فى توعية المواطنين تجاه فيروس كورونا لحين انتهاء الأزمة.

ويذكر أن الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، قال  إن مصر تجاوزت الموجتين الأولى والثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى الموجات تشمل ارتفاع للإصابات وانخفاض في الإصابات حتى تستقر، مبينا أن ما نشهد الآن على أرض الواقع هو تذبذب في أعداد الإصابات حيث تتراوح الإصابات بين 600 و450 إصابة متابعا: "مقدرش أقول إنا إحنا في موجة لأن في تذبذب في الأعداد بس احتمال اه".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإمارات تشارك في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح الروسي لفيروس كورونا

الكويت تكشف عن موعد بدء تطعيم المواطنين بلقاح أسترازينكا - أكسفورد

الصحة السعودية: إجراءات مشددة لمكافحة كورونا في هذه الحالة

رئيس صحة البرلمان لـ صدى البلد: أتوقع موجة ثالثة من كورونا نهاية شهر مارس .. نسعى لإصدار تشريعات لتقدير الفريق الصحى ماديا وأدبيا.. واستجواب الوزيرة أمر وارد حال ثبوت تقصيرها..شاهد

برلمانيون عن احتمالية دخول مصر موجة ثالثة من كورونا: هناك تحور شديد للفيروس.. والالتزام بإرتداء الكمامة ضروري

مستشار الرئيس لـ الصحة يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة لكورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

وفاة جد لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر

الحساسية و الإكزيما أبرزها .. تعرف على أسباب اسمرار حول الفم

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

شادي محمد: لاعبو الزمالك لا يستحقون المبالغ الكبيرة

حدث ليلا .. الصحة: تسجيل 645 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. مصدر أمني ينفي مقتل شاب على يد الشرطة بشبين القناطر

«بيتمنظروا بعربياتهم» .. طارق الشيخ يهاجم عمر كمال وحمو بيكا .. فيديو

Advertisements

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 مارس 2021

عرض الخميس .. اشتر آيفون 7 بـ 2600 جنيه

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل

أخبار الرياضة.. شوبير يعلق على مطالب نجم الأهلي بالرحيل وإلغاء الدوري ..قناة الزمالك تفتح النار على اللاعبين.. ميدو يحذر الوزير وإدارة القلعة البيضاء.. وزير الرياضة يطمئن جماهير الأبيض

قرار صادم من سامسونج لمحبي الهواتف كبيرة الحجم

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد إصابتها بفيروس كورونا

نشهد ما يشبه طوفان سيدنا نوح.. أستاذ موارد مائية يُحذر من خطورة سد النهضة

الغندور يفتح النار على لاعبي الزمالك: يلعبون من أجل المال دون انتماء.. من يريد الرحيل فعليه تقديم عرض

ميدو في رسالة تحذيرية لوزير الرياضة وإدارة الزمالك: احذروا الخونة.. ومن أتى بكارتيرون فعليه تقديم استقالته

8 وسائل ذهبية لجلب الرزق الواسع والبركة .. عليك بها

حكم قراءة القرآن من المصحف بدون ضوء .. الإفتاء تجيب .. فيديو

بسبب عملية شراء أونلاين .. رجل يجد نفسه مهددا بالسجن 20 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

طفل 3 أعوام يلقى مصرعه ووالدته تصارع الموت بسبب كلاب مفترسة