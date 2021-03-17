ترجمة محكمة استئناف القاهرة تحصل على شهادة الأيزو 9001 .. صور

تسلم المستشار عبده عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة ، عضو مجلس القضاء الأعلى ، شهادة الأيزو 9001 الخاصة بقسم الترجمة بالمحكمة .. وهي أول جهة قضائية تحصل على شهادة الأيزو نتيجة لتنوع لغات الترجمة وحسن الأداء .





و صرح المستشار سامح عثمان عضو المكتب الفني والمشرف على قسم الترجمة ، بأن القسم تم إنشاؤه في ١٦ ابريل ٢٠٢٠ وبه ٤ لغات هي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والصينية ، وأن الشهادة التي يحصل عليها المترددين يتم تصديقها بخاتم الترجمة وتوقيعها من رئيس المحكمة ثم خاتم شعار الجمهورية ثم تصديقها من وزارة الخارجية .

أوضح المستشار عثمان ، أن مكتب الترجمة وقع عدة بروتوكولات تعاون مع عدد من السفارات وأنه يتم حاليا الإعداد لتفعيل خدمة الأونلاين في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي .





قال مهندس سيد عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة شركة كيو سي اس ميدل ايست (“Qes Middel east )

إن شهادة المطابقة لنظم إدارة الجودة طبقا لمتطلبات نظام الأيزو 9001 لعام 2015 وأن الشركة المانحة تلك الشهادة احدى جهات مطابقة المواصفات القياسية العالمية بمختلف اصداراتها ومجالاتها ، وان الشهادة معتمدة دوليا من خلال المنتدى العالمي للاعتماد (IAF) وكذلك محليا من خلال المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) .





حضر اللقاء المستشارون حسام الطماوي ودكتور طارق ابو زيد و اعضاء المكتب الفني بالمحكمة .