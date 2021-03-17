خطوات عاجلة.. دول الاتحاد الأوروبي توافق على فرض عقوبات على الصين بسبب الأويجور

قالت مصادر دبلوماسية أوروبية اليوم الأربعاء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على معاقبة الصين على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد أقلية الأويجور المسلمة في شينجيانج.





وسيُدرج أربعة أشخاص وكيان واحد على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان، إذا تمت الموافقة على القرار بالإجماع في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين المقبل، في بروكسل.





وحذر السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي "تشانج مينج"، بروكسل من مخاطر مواجهة مع بكين إذا تم اعتماد عقوبات للتنديد بانتهاكات حقوق الأويجور في شينجيانج.





وأبدت الدول الأعضاء تأييدها لسلسلة جديدة من العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ستعرض على الوزراء الإثنين المقبل وتشمل 11 شخصا وأربعة كيانات من ست دول بينها الصين والدول الأخرى المستهدفة، هي روسيا وكوريا الشمالية وليبيا وإريتريا وجنوب السودان، بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية.





ويريد الاتحاد الأوروبي أيضا، معاقبة العسكريين الذين تولوا السلطة في بورما عبر انقلاب ويقومون بقمع المتظاهرين.