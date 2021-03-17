في عيد ميلادها الـ 36.. شاهد أجرأ إطلالات دينا الشربيني





وتفضل دينا الشربيني، ارتداء الملابس الكاجوال الملونة، والفساتين الكاجوال والسواريه التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تميل إلى ارتداء جميع الالوان الانيقة والمبهجة.





وتحرص الفنانة دينا الشربيني، على اختيار الوان الشعر المناسبة لها، والتسريحات البسيطة، وفي أغلب الاحيان تظهر بشعرها الكيرلي الطبيعي الذى يتناسب مع ظهورها.





ومن الماحية الجمالية، تعتمد دينا الشربيني على وضع لمسات رقيقة من الماكياج، وظهور بجمال بشرتها الطبيعي البرونزية، ووضع احمر للشفاه باللون البينك الناعم.





وإليكم ابرز صور الفنانة دينا الشربيني

يصادف اليوم الـ 17 من مارس، عيد ميلاد الفنانة الشابة دينا الشربيني، والتي أتمت عامها الـ 36، وتحرص الفنانة دينا الشربيني على متابعة جمهورها بأحدث الصور والأخبار من خلال حسابها الرسمي على انستجرام.