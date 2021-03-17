طب بنات الأزهر بالقاهرة تقيم يوما علميا بالتعاون مع المعهد الإقليمي للتعليم الطبي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تنظم كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة يومًا علميًّا افتراضيًّا بالتعاون مع المعهد الإقليمي للتعليم الطبي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان: (التدريس والتقويم الإكلينيكي).





وقالت الدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إن اليوم العلمي يقام برعاية كريمة من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وبإشراف الدكتور هشام فرهود، عميد الكلية، والدكتورة هناء العبيسي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.









وأوضحت الشال أن اليوم العلمي الافتراضي يقام بالتعاون مع المعهد الإقليمي للتعليم الطبي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا-جامعة عين شمس (ASU MENA FRI) وعنوانه: "التدريس والتقويم الإكلينيكي"