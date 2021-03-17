أول تعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي منذ محاولة اغتيال سيرجي سكريبال

قال عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي من المحتمل أن يكون لقاحًا جيدًا جدا ضد فيروس كورونا، ومن المحتمل أن يساعد الاتحاد الأوروبي روسيا في إنتاجه.





وبحسب وكالة "رويترز"، وقال مفوض السوق الداخلية تيري بريتون في مؤتمر صحفي "سبوتنيك هو بالتأكيد لقاح جيد لأن الروس علماء جيدون جدا و ... ليس لدي أي سبب للشك".





وأضاف:"تُستخدم جميع منشآتنا تقريبًا اليوم لتصنيع اللقاحات التي تم الاتفاق عليها، ولكن بطريقة أو بأخرى أعتقد أنه من المحتمل أن نساعد روسيا".





وفي حال قرر الاتحاد الأوروبي مساعدة روسيا في إنتاج اللقاح على نطاق أوسع، سيكون التعاون الأول من نوعه بين موسكو وبروكسل منذ محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في مدينة سالسبيري البريطانية بواسطة غاز الأعصاب "نوفيتشوك"، عام 2018، والتي اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف ورائها، ووقعت أوروبا عقوبات متعلقة بها.