ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي منذ محاولة اغتيال سيرجي سكريبال

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:47 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي من المحتمل أن يكون لقاحًا جيدًا جدا ضد فيروس كورونا، ومن المحتمل أن يساعد الاتحاد الأوروبي روسيا في إنتاجه.

وبحسب وكالة "رويترز"، وقال مفوض السوق الداخلية تيري بريتون في مؤتمر صحفي "سبوتنيك هو بالتأكيد لقاح جيد لأن الروس علماء جيدون جدا و ... ليس لدي أي سبب للشك".

وأضاف:"تُستخدم جميع منشآتنا تقريبًا اليوم لتصنيع اللقاحات التي تم الاتفاق عليها، ولكن بطريقة أو بأخرى أعتقد أنه من المحتمل أن نساعد روسيا".

وفي حال قرر الاتحاد الأوروبي مساعدة روسيا في إنتاج اللقاح على نطاق أوسع، سيكون التعاون الأول من نوعه بين موسكو وبروكسل منذ محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في مدينة سالسبيري البريطانية بواسطة غاز الأعصاب "نوفيتشوك"، عام 2018، والتي اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف ورائها، ووقعت أوروبا عقوبات متعلقة بها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

روسيا: جاهزون لتزويد مصر بكميات ضخمة من لقاح سبوتنيك V ضد كورونا

روسيا تقدم طلبًا لتسجيل لقاح سبوتنيك V ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي

روسيا: اتفاق مع الجزائر لتصنيع لقاح سبوتنيك

بعد ظهور نتائج مبشرة.. ماكرون يكشف إمكانية استخدام لقاح «سبوتنيك V» الروسي

الاتحاد الأوروبي يعتبر لقاح كورونا الروسي بشرى سارة للبشرية

تصريحات مطمئنة حول لقاح روسيا المضاد لفيروس كورونا

ترشيحاتنا

رد حاسم من مظمة الصحة .. ما مصير لقاح أسترازينيكا ؟

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني

أول تعليق من رئيس استادات عقب ثلاثية الاهلي بمرمى فيتا كلوب

مع تخوفات من زيادة إصابات كورونا.. هل تلغي الحكومة الفصل الدراسي الثاني

خبراء الصحة العالمية يؤكدون فعالية لقاح جونسون آند جونسون ضد تحورات كورونا

طريقة عمل القرص بوصفات جديدة.. أبرزها بالعيش البايت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القرص بوصفات جديدة.. أبرزها بالعيش البايت

سوزوكي تختبر جيمني بقاعدة العجلات الطويلة .. صور

بإطلالة مبهجة.. مي سليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام