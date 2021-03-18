بلغت 286 مليونا و551 ألف جنيه .. شوشة: نسرع الإجراءات لإنهاء الخطة الاستثمارية بشمال سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية والاستعداد لمشروعات الخطة الجديدة بتحديد المطالب والمشروعات المقترحة.

وأشار المحافظ ، خلال اجتماع مناقشة مشروعات الخطة ونسب التنفيذ إلى أنه تم توزيع مبالغ اعتمادات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظات حسب تعداد السكان وتحديد نسبة معينة للفرد من مبالغ الخطة لإقامة المشروعات على مستوى المحافظات ليصبح نصيب الفرد موحدا على مستوى محافظات الجمهورية وفقا للمنظومة الجديدة ، ويتم توزيع اعتمادات الخطة بواقع 50 % منها لديوان عام المحافظة و50 % لمراكز ومدن المحافظة حسب تعداد السكان.

وأكد المحافظ أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الجارى بلغت 286 مليون و551 ألف جنيها.. منها 280 مليون و900 ألف جنيه كتمويل من بنك الاستثمار القومى والخزانة العامة ، و5 ملايين و 651 ألف جنيه كتمويل ذاتى من المحافظة.

لافتا الى أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على محاور التنمية الأساسية من أعمال الكهرباء ، الطرق ، تحسين البيئة ، تدعيم الوحدات المحلية ، وللأمن والمرور والإطفاء .. الى جانب اعتمادات الخطط المركزية التى تنفذ عن طريق الوزارات المعنية فى مختلف القطاعات داخل المحافظة ، والتى بلغت 6 مليارات و 950 مليون جنيها .. فلكل وزارة خطة معينة على مستوى المحافظة تقوم بتنفيذها بالتنسيق مع المحافظة .



وشدد المحافظ ، على ضرورة استكمال المشروعات القائمة وعدم اقامة مشروعات جديدة الا بعد الانتهاء منها ، عدم تفتيت الاعتمادات بتقسيمها على مشروعات متعددة .. على أن تكون هناك موضوعية وواقعية فى اختيار المشروعات ، وأن يكون التنفيذ حسب الأولوية لكل مشروع بالتنسيق مع المجموعة البرلمانية بالمراكز وبما يراعى الصالح العام ، وأن يكون التغيير فى أضيق الحدود ، وأن يتم الاستعانة بالجهات ذات الخبرة مثل جهاز التعمير والأبنية التعليمية فى تحديد الأسعار عند المقايسات لتنفيذ المشروعات ، وأن تتم المعاينة الدقيقة لمواقع المشروعات قبل المقايسة .



واستعرض المحافظ، الموقف التنفيذى لكافة مشروعات الخطة ونسبة التنفيذ لكل مشروع .. مؤكدا على سرعة انتهاء المشروعات فى المواعيد المحددة والزام المقاولين بانهاء المشروعات واستكمالها ، وأنه سيتم تقييم المسئولين تبعا لنسبة التنفيذ للمشروعات .



ومن جانبه .. أكد محمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط فى ديوان عام المحافظة أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على مراكز ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 53.999 مليون جنيها للعريش ، مبلغ 27.570 مليون جنيها لبئر العبد ، مبلغ 32.105 مليون جنيها للشيخ زويد ، مبلغ 23.789 مليون جنيها للحسنة ، ومبلغ 30.737 مليون جنيها لنخل وذلك لتدعيم برامج الكهرباء والطرق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية .. الى جانب 8.419 ملايين جنيها للمرور ، 11.461 مليون جنيها للحماية المدنية ، ومبلغ 92.820 مليون جنيها لديوان عام المحافظة .. وذلك بخلاف الاستثمارات الحكومية من الوزارات والجهات المركزية المخصصة لاقامة عدد من المشروعات على أرض المحافظة فى مختلف المجالات .

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