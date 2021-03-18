اليوم.. محاكمة فتاة التيك توك ريناد عماد بتهمة بث فيديوهات خارجة

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة ريناد عماد، فتاة التيك توك، لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع، وصناعة وبث فيديوهات خارجة عن الآداب العامة.





ونسبت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، وإنشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية، والاتجار بالبشر عن طريق استغلال شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة بها لتحقيق نسب مشاهدات عالية.





وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة ريناد عماد، يوم 30 يونيو العام الماضي، بمنطقة الدقي، بعد حضورها حفل افتتاح كافيه يمتكله نجل مطرب شعبي شهير، وتم اقتيادها لمباحث الآداب، وتمت مواجهتها بالفيديوهات الخاصة بها والصور المنشورة، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وتمت إحالتها للنيابة العامة للتحقيق.





وأعلنت الأجهزة الأمنية تفاصيل رصد وضبط المتهمة، حيث أكدت أنه تم رصد تداول مقاطع فيديو خاصة بها، وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت التحريات عن أنها طالبة بجامعة حلوان وتقيم في منطقة القطامية، وأنها دائمة التنقل بين بعض الشقق المفروشة بنطاق محافظة القاهرة خشية ضبطها عقب تداول الفيديوهات الخاصة بها.





وبتقنين الإجراءات تمكنت الشرطة من ضبطها أثناء وجودها بمنطقة الدقي، وبمواجهتها أقرت بإنشائها قناة على موقع «يوتيوب» باسمها، تتولى من خلالها إعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى خادش للحياء، بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتلك المقاطع والحصول على استفادة من ورائها بمدى اتساع أعداد المشاهدين.





وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمة عقب ضبطها، وأكدت أن العائد لها في الفيديوهات والصور الخاصة بها هو ملابس وأكسسورات مجانية، بعد قيامها بالإعلان عن سلع خاصة بشركات تجارية، وأمرت بحبسها ومثلت أمام قاضي المعارضات الذي جدد حبسها، ثم صدر قرار باخلاء سبيلها على ذمة القضية.