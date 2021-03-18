بطلة Bridgerton تتعاقد على فيلم سيرة ذاتية مع ماثيو جوود

تعاقدت الممثلة فيبي دينيفور، نجمة المسلسل الشهير Bridgerton، على بطولة عمل جديد مع الممثل الإنجليزي ماثيو جوود، وهو فيلم السيرة الذاتية The Colour Room.

يرصد الفيلم قصة حياة فنانة الرسم على السيراميك الشهيرة كلاريس كليف، التي تلعب دورها دينيفور، وهي امرأة مستقلة من الطبقة العاملة في عشرينيات القرن الماضى، وأصبحت واحدة من اشهر المصممين في العالم بعد كسر التابوه حول حدود عمل المرأة.

الفيلم من إخراج كلير مكارثي، ويشارك في بطولته ديفيد موريسي، دارسي شاو، كيري فوكس، وسيبدأ إنتاجه في وقت لاحق من الشهر الجاري، وطرحه في السينما نهاية العام الحالي.