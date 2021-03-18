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سيارات

LS 500 لكزس بسعر يصل لـ 6 ملايين في مصر.. مواصفات

الخميس 18/مارس/2021 - 07:54 ص
LS 500 لكزس
LS 500 لكزس
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قسم السيارات

يتساءل الكثيرون من محبي السيارات في مصر خاصة الشباب، عن أسعار السيارات الفارهة وعن أغلى سيارة في مصر، والكثير لا يعرف أنه يوجد في مصر سيارات يزيد سعرها عن الـ6 مليون جنيه، وأقل مقدم لها 1.5 مليون جنيه.

وفي هذا السياق يقدم لكم موقع صدى البلد الإخباري، السيارة لكزس اليابانية موديل 2020، والتي يصل سعرها إلى 6.250.000 جنيه.

تعتبر سيارة لكزس من أغلى السيارات في مصر، وذلك من حيث السعر، حيث أنها تستمد قوتها من محركها V6 الذي تبلغ سعته 3500 سي سي.

ويوجد منها 3 فئات وبنفس سعة المحرك، مزودة بشاحن توربيني مزدوج يولد قوة 416 حصان و 599 نيوتن متر من عزم الدوران، وتعمل بنظام الدفع الخلفي للعجلات.

 ويبلغ سعر الفئة الأولى منها 5 ملايين جنيه، وأقل مقدم لها 1.5 مليون جنيه، وأقل قسط لها يصل إلى 96.269 جنيه.

فيما تبلغ الفئة الثانية منها سعر 5.7 مليون جنيه، وأقل مقدم لها 1.710 مليون جنيه، وأقل قسط لها يصل إلى 109.746 جنيه.

ويبلغ سعر الفئة الثالثة والأخيرة 6.250 مليون جنيه، وأقل مقدم لها 1.875 مليون جنيه، وأقل قسط لها يصل إلى 120.336 جنيه.

وحتى الأن لم يصدر من لكزس موديل 2021 لطرحه بالأسواق.

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