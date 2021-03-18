بعد إصابته بـ كورونا .. «صدى البلد» يتمنى الشفاء العاجل لـ عماد الدين حسين

تحدث أمس عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ،عن إصابة بفيروس كورونا.





وكتب "حسين" خلال منشور على صفحته "فيس بوك" قائلا: "اطلب منكم لطفا استمرار الدعاء حتى أمر من هذه المحنة باقل الاضرار واتمني ان تحترسوا قدر الإمكان".





وعن تفاصيل إصابته بكورونا قال حسين، أنه يجهل الطريقة التى أصيب بها بالفيروس رغم إلتزامه بالإجراءات الوقائية وبدأت الاعراض كأنه "دور برد".





وأضاف حسين أنه بدأ يشعر بآلام خفيفة يوم الخميس وقضى العديد من المصالح، ثم ذهب يوم الأثنين إلى مجلس الشيوخ وبدأ يفقد الاحساس بالشم والتذوق مساء الأثنين، ذهب على أثرها للطيب وأجرى العديد من الأشعة، التى أكدت فى اليوم التالى إصابته بفيروس كورونا.





وكشف عضو مجلس الشيوخ مفاجأة صادمة، وهى وقوعه ضحية جهاز أكسجين مغشوش بعد 5 أيام من شرائه بناء على أمر الطبيب ، مطالبا الأجهزة المختصة بـ متابعة الذين يبيعون هذه الأجهزة المغشوشة أو التى لا تعمل بكفاءة.





وتنمى أسرة صدى البلد الشفاء العاجل للكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، من فيروس كورونا.