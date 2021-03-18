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أخبار البلد

وفاة الإعلامية مشيرة نجيب

الخميس 18/مارس/2021 - 09:26 ص
الاعلامية مشيرة نجيب
الاعلامية مشيرة نجيب
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احمد سالم
تُوفيت إلى رحمة الله تعالى، مساء أمس، الإعلامية القديرة/ مشيرة نجيب نائب رئيس الإذاعة الأسبق، ورئيس إذاعة الشرق الأوسط الأسبق.

وتعتبر مشيرة نجيب إحدى رموز الإذاعة المصرية، وأحد رواد الجيل الذهبي الذي تشكلت على يديه هوية الإذاعة المصرية، وأحد مؤسسي اذاعة الشرق الأوسط.

ونعى العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام، مشيرة نجيب حيث كتبت صفحة ماسبيرو الأصل"الرائدة الاذاعية القديرة مشيرة نجيب الرئيس الاسبق لاذاعة الشرق الاوسط في ذمة الله".

واستعاد بعضهم ذمريات الإعلامية الراحلة بصورها في آخر ظهور لها، داعين لها بالرحمة والمغفرة.
وفاة الإعلامية مشيرة نجيب
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