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محافظات

ضبط 265 كيلو دواجن مصنعة غير صالحة للاستهلاك بدمياط

الخميس 18/مارس/2021 - 11:34 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
شنت مديرية الطب البيطرى بدمياط برئاسة الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى ، حملة مكبرة على الاسواق والمطاعم لضبط الاطعمة واللحوم الفاسدة والغير صالحة لاستهلاك الادمى.

جاءت الحملة ،باشراف الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط وبرئاسة الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالاشتراك مع السيد سلامة مفتش اول بالرقابة التموينية .

أسفرت الحملة عن ضبط ٢٦٥ كجم من الدواجن المصنعه ( المجزأت المتبلة - كوردون بلو منتهى الصلاحية - شيش الدواجن متبل وغير متبل - لحوم مفرومة ) وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الازم.

تاتى الحملة في اطار الحملات التموينية والتفتيشية التى تقوم بها محافظة دمياط لضبط الاسواق ومحتكرى السلع وكذلك ضبط الاطعمه الفاسدة واللحوم الحية والمصنعة والغير صالحة لاستهلاك الادمى.

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