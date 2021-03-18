ضبط 265 كيلو دواجن مصنعة غير صالحة للاستهلاك بدمياط

شنت مديرية الطب البيطرى بدمياط برئاسة الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى ، حملة مكبرة على الاسواق والمطاعم لضبط الاطعمة واللحوم الفاسدة والغير صالحة لاستهلاك الادمى.





جاءت الحملة ،باشراف الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط وبرئاسة الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالاشتراك مع السيد سلامة مفتش اول بالرقابة التموينية .





أسفرت الحملة عن ضبط ٢٦٥ كجم من الدواجن المصنعه ( المجزأت المتبلة - كوردون بلو منتهى الصلاحية - شيش الدواجن متبل وغير متبل - لحوم مفرومة ) وتم تحرير المحضر اللازم لل عرض على النيابة العامة لاتخاذ الازم.



