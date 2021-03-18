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أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تحذر من تفشي سلالات كورونا الجديدة في القارة

الخميس 18/مارس/2021 - 02:50 م
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية تحذر من تفشي سلالات كورونا الجديدة في الق
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قسم الخارجي
حذرت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، من أن تفشي سلالات كورونا الجديدة أصبحت الظاهرة الرئيسية في القارة.

وكانت رئيسة المفوضية الاوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد اعلنت، أمس الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي قد يصبح أكثر تقييدا في تصدير لقاحات كوفيد-19 لحماية مواطنيه الذين يواجهون موجة ثالثة من الوباء.

وقالت فون دير لاين: "نحن في أزمة القرن، حيث انه لم يتم سوى تلقيح أقل من عشر سكان الكتلة"، مؤكدة أنه "إذا لم يتغير هذا الوضع، فسيتعين علينا التفكير في كيفية جعل الصادرات إلى الدول المنتجة للقاحات تعتمد على مستوى انفتاحها".

وأضاف: "سوف نفكر فيما إذا كانت الصادرات إلى البلدان التي لديها معدلات تطعيم أعلى منا لا تزال متناسبة".

وأعربت منظمة الصحة العالمية اليوم، الخميس، عن قلقها الشديد بشأن انتشار فيروس كورونا في البلقان ووسط أوروبا.

ووفقا لـ "بيزنس ريكوردر"، قالت منظمة الصحة العالمية إنها "قلقة بشكل خاص" من وضع "كوفيد-19" في منطقة البلقان واوروبا الوسطى، مشيرة إلى أن عمليات الاستشفاء والوفيات هي من بين الاعلى في العالم.

وقالت كاثرين سمولوود، كبيرة مسؤولي الطوارئ في المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي: "نحن قلقون بشكل خاص بشأن الوضع الوبائي في البلقان، وكذلك العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء أوروبا الوسطى".
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