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أخبار العالم

تونس تُحيي الذكرى السادسة للاعتداء الإرهابي على متحف باردو

الخميس 18/مارس/2021 - 05:40 م
جانب من أحياء الذكري
جانب من أحياء الذكري
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محمود نوفل
أحيا رئيس مجلس الوزراء التونسي هشام مشيشي الذكرى السادسة لعمليّة باردو الإرهابية، التي راح ضحيتها الشهيد ملازم أول محمد أمين مرجان وعدد من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة وذلك في متحف باردو. 


وذكر بيان رئاسة الوزراء التونسية؛ أن كلا من  وزير السياحة الحبيب عمار وعدد من سفراء البلدان الأجنبية ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي شاركوا في إحياء الذكري . 


ووضع مشيشي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا العملية الإرهابية حيث قام بتدشين قاعة الكنوز التي تمت إعادة تهيئتها بعد غلق دام 6 سنوات والتي تضمّ مجموعة من التحف والحلي والمنحوتات والتماثيل النادرة.


وأكّد رئيس الحكومة أن هذا الاعتداء الغادر لم يضعف من عزم التونسيين القضاء على دابر الإرهاب مذكرا بما تحقق منذ تلك العملية من نجاحات أمنية وعسكرية في تتبع المجموعات الإرهابية وافشال مخططاتها وإيقاف عناصرها والقضاء على قياداتها.


وقال :  تونس مهد الحضارات ستبقى موطن الانفتاح والتسامح والوسطية والاعتدال تنبذ الغلوّ والتعصّب وتقاوم الإرهاب بإرادة قوية في الحياة وأن إشاعة الفكر المستنير وتحصين الشباب من مخاطر الانغلاق والتطرف والكراهية ستظل من العناصر الأساسية في الحرب على الإرهاب التي تعدّ جهدا متواصلا يتصدّر طليعة أولويات العمل الحكومي.
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