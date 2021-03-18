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مرأة

لمدة شهر.. وصفة الزبادى مع الثوم للتخسيس

الخميس 18/مارس/2021 - 10:32 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ؛ وصفة الزبادى بالثوم  للتخسيس.

الوصفة...
يفرم فص واحد من الثوم مع كُوب زبادى ويمكنك اضافة عصير نصف ليمونه ويترك بالثلاجه نصف ساعه، ويؤكل بعد الإفطار أو بعد العشاء لمدة شهر كامل متواصل.

فوائد وصفة الزبادى مع الثوم..
1- يعطي الجسم قوة و يمنح العظام صلابه والمفاصل مرونه.
2- يقوي جهاز المناعة جدًا ويحارب الفيروسات.
3- يقضي على الديدان والبكتيريا المعوية .
4- يعالج التهابات البروستاتا وتضخمها .
5- يقضي على التهابات اللوز والغدد .
6- يقى من الانفلونزا قبل حصولها ويعالجها اذا حصلت .
7- يخفض الضغط المرتفع و ينظف الشرايين من الدهون   
8- ينقى الدم من السموم ويقى من التسمم 
الغذائى .

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